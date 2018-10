Változékony, de ismét melegebb idő lesz a hétvégén

A hétvégén is változékony lesz az idő: napsütésre, de erős szélre, esőre is készülni kell. Ismét erősödik kissé a nappali felmelegedés, vasárnap néhol 25 fok is lehet - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos középtávú előrejelzéséből, amelyet csütörtökön juttattak el az MTI-nek.

Pénteken hosszabb-rövidebb időre kisüt a nap. Többfelé megélénkül a szél, de estig nem valószínű csapadék. A legalacsonyabb hőmérséklet általában 3-9, a legmagasabb hőmérséklet 14-20 fok között várható.



Szombaton megerősödik a szél, több helyen várható eső, zápor. Másutt a több-kevesebb napsütés mellett változóan felhős idő lesz, és kevesebb lesz a csapadék. A leghidegebb órákban 8-13 fok lehet. Napközben északon, északnyugaton 10-16, másutt 17-24 fokig melegszik a levegő.



Vasárnap eleinte még lehet több-kevesebb napsütés, majd a déli óráktól nyugat felől erősen megnövekszik a felhőzet és egyre többfelé alakul ki eső, záporeső. A szél erős, helyenként viharos lesz. A minimumhőmérséklet 8-15 fok között valószínű. A nappali maximumok 20-25 fok között alakulnak - olvasható az előrejelzésben.