Vádat emeltek Schneider Tamás Jobbik-alelnök fiai ellen

Közösség tagja elleni erőszak bűntettével is vádolja az Egri Járási és Nyomozó Ügyészség azokat a fiatalokat, akik közül többen is a leginkább szélsőséges, rasszista megnyilvánulásairól ismertté vált Betyársereg tagjaiként 2015-ben hónapokon át folyamatosan zaklatták és fenyegették egy roma család tagjait Szúcson - írta hírportálján a Magyar Idők kedden.



A napilap szerint a Heves megyei főügyész közleménye ugyan nem nevezte meg a vádlottakat, de közülük ketten Schneider Tamás Jobbik-alelnök fiai.



Az ügyben két nyomozás is folyt, mindkettő vádemelési javaslattal zárult, az ügyészség másodszorra vádat is emelt a Betyársereg tagjai, köztük a politikus gyermekei ellen.



A főügyész közleménye szerint 2015. január 21-én az egyik internetes hírportálon megjelent, egy a roma kisebbséghez tartozó szúcsi családot hírbe hozó, rossz fényben feltüntető cikkben írtak hatására az elsőrendű vádlott kibérelt egy házat a faluban. A bérleményből a Betyársereg jelképeit viselő társaival a kiszemelt család háza előtt rendszeresen felvonultak, az épületet és a család tagjait több alkalommal is a beleegyezésük nélkül fotózták, videózták. Közben szidalmazták, cigányozták és fenyegető hangnemben arra szólították fel őket, hogy a településről költözzenek el.



Az ismertetés szerint előfordult, hogy a kerítésen át bemásztak a családi ház udvarára, de az is többször megtörtént, hogy az utcáról bekiabálva fenyegették, becsmérelték a lakókat. Egy alkalommal a másodrendű vádlott és társa a családhoz tartozó két kiskorú gyermeket a helyi buszmegállótól az otthonukig fenyegetőleg követte, folyamatosan videózta őket. A vádlottak közül többen még a családnak a szomszédos községben lakó szintén roma roko­nait, ismerőseit is fenyegették, eközben az is előfordult, hogy a közlekedés biztonságát is veszélyeztették.



A sértettek roma származása miatti ellenszenvük által is motivált vádlottak folyamatos fenyegető fellépésükkel és nyomásgyakorlásukkal a falu végleges elhagyására kényszerítették a családot - olvasható a lap által idézett közleményben.



Az Egri Járási és Nyomozó Ügyészség folytatólagosan, részben csoportosan, valamint kényszerítéssel elkövetett közösség tagja elleni erőszak, továbbá magánlaksértés, illetve közúti veszélyeztetés bűntettével is vádolja az elkövetőket, akikkel szemben - egy kivétellel - végrehajtandó szabadságvesztés kiszabására tett indítványt.