Vádat emeltek Haszan F. ellen, lefejezésben is részt vett

Terrorizmus és emberiesség elleni bűntett miatt vádat emelt a Fővárosi Nyomozó Ügyészség kedden Haszan F. ellen, aki a vádirat szerint az Iszlám Állam (IÁ) tagjaként több embert megölt 2015 májusában Homsban - közölte a fővárosi főügyész az MTI-vel.

Ibolya Tibor a közleményben azt írta, hogy a márciusban kitoloncolás közben Magyarországon elfogott 27 éves szír férfi az Iszlám Állam egy kisebb fegyveres csoportjának parancsnoka volt. Feladatai közé többek között a Szíriai Arab Köztársaság területén az alkotmányos, társadalmi és gazdasági rend megváltoztatása, az elfoglalt területeken az Iszlám Állam hatalmának kiépítése és fenntartása, a szervezet uralta területek lakosságának kivégzésekkel, kínzásokkal való megfélemlítése és a szervezethez nem csatlakozó emberek megbüntetése, megsemmisítése volt.



2015 májusában a szíriai Homs tartomány egyik városát, al Shoknit kellett elfoglalnia, az ottani, céljaikkal nem azonosuló emberekről pedig "halállistát" kellett készítenie. A lista végrehajtásáért - az IÁ felsőbb vezetésének jóváhagyása után - a vádlott és fegyveres osztaga volt felelős - tette hozzá.



A vádirat szerint al Shokni főterén egy társával közösen lefejezte a település imámját, amiről - a megfélemlítés fokozásáért - egy ismeretlen társuk később nyilvánosságra hozott egy felvételt is, valamint arra kényszerítettek a település lakosságát, a leendő áldozatok családtagjait - nőket és gyerekeket is -, hogy nézzék végig a kivégzést, és kérjenek bocsánatot életben hagyásukért cserébe.



Az ezt követő napokban a városban legkevesebb 25 embert, köztük nőket és gyermekeket öltek meg. Haszan F. legalább két ember kivégzésében személyesen is részt vett, egy embert pedig pisztollyal lőtt le - írta a főügyész.



A Fővárosi Nyomozó Ügyészség Haszan F. ellen emberölés bűntettével bűnszervezetben megvalósított terrorcselekmény bűntette és emberiesség elleni bűntett miatt emelt vádat, és tényleges életfogytiglani szabadságvesztést indítványozott a Fővárosi Törvényszéknél. Az üggyel összefüggő bűncselekmények miatt az ügyészség másik nyomozást is folytat, egyelőre ismeretlen tettes ellen.



A közlemény szerint a Fővárosi Nyomozó Ügyészség március óta 29 órában hallgatta ki gyanúsítottként Haszan F.-et. Magyarországon kívül Máltán és Belgiumban tíz tanút - köztük szemtanúkat - is kihallgattak.



Az Európai Unió több tagállamára - Máltára, Belgiumra és Görögországra is kiterjedő - nyomozás elindításában a Terrorelhárítási Központ is közreműködött - ismertette a részleteket a főügyész. A tagállamok bűnügyi hatóságai közötti együttműködést a hágai székhelyű Eurojust magyar nemzeti tagja koordinálta, az ő közreműködésnek köszönhetően összesen tizenöt jogsegélykérelem keretében bizonyítékokat szereztek be.

A külföldi nyomozásban különösen a máltai rendőrség és bíróság, valamint a belga és görög rendőrség működött közre, az együttműködés során az Eurojust belga, görög és máltai nemzeti tagja is jelentős segítséget nyújtott - ismertette Ibolya Tibor.