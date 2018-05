Üzemanyag-hatékonysági rekord felállítására készülnek

Négy magyar diákcsapat új üzemanyag-hatékonysági rekord felállítását kísérli meg a Make the Future Live elnevezésű londoni fesztivál keretében a Shell Eco-marathon Europe 2018-as versenyén.



Diákok ezrei készülnek világszerte, hogy új rekordokat állítsanak fel üzemanyag-hatékony autóikkal a megmérettetésen a londoni Queen Elizabeth Olimpiai Parkban július 5. és 8. között - közölte a kommunikációval megbízott ügynökség az MTI-vel.



Az 1985 óta zajló versenyre idén 175 csapat érkezik 24 európai országból és más kontinensekről, hogy próbára tegye a mérnöki és tervezési képességeit és kiderüljön, ki tudja a legnagyobb távot megtenni a legkevesebb üzemanyaggal.



Magyarországról négy csapat indul idén a megmérettetésre. Az Óbudai Egyetem teljesen új alapokra építi benzinhajtású járművét és nemcsak a hajtáslánc és a futómű, hanem a karosszéria is megújul. A tapasztalt indulónak számító Széchenyi István Egyetem SZEnergy csapata pedig a futómű és a hajtáslánc fejlesztése mellett a kormányzás hatékonyabbá tételére helyezte a hangsúlyt a városi koncepció kategóriában induló járművükön.



Az egyetlen magyar középiskolás csapatként induló kecskeméti Kandó Kálmán Szakközépiskola és Szakiskola tanulói elektromos járművükhöz új motorvezérlést terveznek, új csapattal és új sofőrjükkel szeretnék eddigi eredményeiket felülmúlni. Új sofőrrel és vezérléssel készül a Debreceni Egyetem Műszaki Kar csapata is.



A tavalyi versenyen a legjobb eredményt a francia Microjoule-La Joliverie érte el 2503.9 kilométer/literes eredményével, amely olyannak számít, mintha egyetlen liter üzemanyaggal oda-vissza megtette volna a London-Marseille távolságot.



Norman Koch, a Make the Future fesztiválok vezetője szerint a Shell Eco-marathon a legmagasabb szinten ötvözi a tudomány, a technológia, a műszaki és a matematikai ismereteket, amelyek aztán alkalmazhatók a mindennapi közlekedés hatékonyabbá tételében is. Az eredmények alapján látszik, hogy a csapatok évről évre egymást is inspirálják továbbfejlesztett járműveikkel és az energiával kapcsolatos új ötleteikkel, de ezek a fejlesztések a szakembereket is közelebb viszik az energiatakarékosabb járművek megértéséhez és betekintést nyújtanak abba, hogyan alakul a mobilitás a jövőben.



A fesztivál látogatóinak lehetőségük nyílik arra, hogy testközelből kövessék a pályán zajló eseményeket, valamint különböző vitákon vehessenek részt, vagy kísérletezzenek azokkal az ötletekkel, amelyek megváltoztathatják az emberiség jövőjét.