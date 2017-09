Újra lehet pályázni iparifa-ültetvények létrehozására

Újra lehet iparifa-ültetvények létrehozására pályázni - közölte Mezei Dávid, a Miniszterelnökség agrár-vidékfejlesztési stratégiai ügyekért felelős helyettes államtitkára a Magán Erdőtulajdonosok és Gazdálkodók Országos Szövetsége (Megosz) által szervezett országos találkozó sajtótájékoztatóján szombaton, a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Füzéren.



Kiemelte, hogy a 2014-2020-as vidékfejlesztési program mintegy 100 milliárd forinttal kívánja támogatni az erdőgazdálkodókat. A pályázati lehetőségek többsége március végéig már megnyílt, ám az erdőtelepítési támogatás most kibővült egy új célterülettel, az iparifa-ültetvények létrehozásával. Az erdőtelepítési jogcímen belül mintegy ötmilliárd forint áll az erdőgazdálkodók rendelkezésére az iparifa-ültetvények létrehozására, a pályázat a keret kimerüléséig él.



Az ilyen ültetvények támogatásával azt kívánják elérni, hogy enyhüljenek a természetes erdőkre nehezedő iparifa-alapanyag igények - mutatott rá a helyettes államtitkár. Hozzátette: újra divatba jött a fa, mint természetes alapanyag és az ipar részéről világszerte egyre növekvő igényre számít az ágazat, különösen az olyan fejlődő piacokról, mint Kína. Ezt a növekvő keresletet egyre kevésbé szeretnék a természetes erdőkből fedezni. Ehelyett mezőgazdasági területeken létrehozott nemenysár, vagy akácfa ültetvények segítségével teremtenék elő a szükséges iparifa-mennyiséget, ezek a földek a kitermelést követően újra visszaalakíthatóak mezőgazdasági hasznosításra.



Jakab István az Országgyűlés alelnöke a sajtótájékoztatón kiemelte: az új erdőtörvény elfogadásával azonos elbírálás alá kerültek az állami és magánerdők gazdálkodói. 1945 óta ez volt az első törvényalkotási folyamat, amely érdemben foglalkozott a magánerdő tulajdonosok ügyeivel. A szeptember elején életbe lépett új erdőtörvény eredményeként a magánerdőkben gazdálkodók is megkapják a lehetőséget a megfelelő támogatások eléréséhez.



Mocz András a Megosz elnöke elmondta: Magyarországon körülbelül ötszázezerre tehető az erdőtulajdonosok száma, az erdőterületeken gazdálkodók száma pedig becslések szerint 38 ezer és 45 ezer között van. A rendszerváltás óta a magánerdő tulajdonosok kétszázezer hektárnyi erdőt telepítettek, hozzájárulva ahhoz, hogy az erdőterületek aránya 20 százalék fölé emelkedjen. A szövetség célja, hogy legkésőbb 2050-ig 27 százalékra növeljék ezt az arányt.



Hozzáfűzte: nagy segítség volt, hogy tavasszal a vidékfejlesztési program pályázatai megnyíltak az erdőgazdálkodók előtt, pályázhatnak például ültetvények telepítésére, de lehet támogatást kérni az erdőt ért károk felszámolására is. A támogatások azért is fontosak, mert a magánerdők feltőkésítése az elmúlt évtizedekben elmaradt, hiányzik például az erdő ápolásához szükséges gépesítés, vagy a közjóléti feladatok ellátásának finanszírozása.