Újabb, a határkerítés alatt ásott migránsalagutat fedeztek fel a rendőrök - Videó!

Lezárták és betemetik a rendőrök azt az alagutat, amit szerdán találtak a déli határnál, Katymár közelében. Ez már a negyedik olyan alagút, amit azért ástak az illegális bevándorlók, hogy beszökjenek Magyarországra. A járványt követő európai enyhítésekkel tömegek indulnak Európa felé, így a déli határon is egyre nagyobb a migrációs nyomás - hangzott el az M1 Híradójában.

Határrendészek vizsgálják azt az alagutat, amelyet szerdán fedeztek fel a Bács-Kiskun megyei Katymár térségében. A 25 méter hosszú alagút nyílását a szerb oldalon ásták ki, és az ideiglenes biztonsági határzárat keresztezi.









A bejárat 80 centiméter, a magyar oldalon lévő kijárat pedig körülbelül 60 centiméter átmérőjű. Az átjáró hozzávetőleg két méter mélyen halad a föld alatt. Az alagút a kerítéstől 14 méterre lévő határvonaltól, de már magyar területről, az itt húzódó Kígyós-patak partvonalától kezdődik.

A kitermelt föld nagy részét a patak medrében terítették szét a migránsok - mondta Torma Sándor rendőr ezredes, a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság Határrendészeti Szolgálatának vezetője.

Hozzátette, hogy az elkövetési módszerek nagyon változatosak, az alagútásás mellett gyakran tapasztalják, hogy a határkerítést ássák alá és ott másznak át a migránsok. A klasszikus kerítésmászás mellett a létrázás is gyakori, de megpróbálnak átjutni az átereszeknél is Magyarország területére.

Ez a negyedik átjáró, amit az embercsempészek a magyar határ alatt ástak ki. Legutóbb három hete találtak a rendőrök egy alig 40 centiméter átmérőjű járatot Mórahalomnál.

Azt az alagutat egy hétig építhették az ideiglenes határzártól mintegy tíz méterre. A bejárata egy árkos, fás területen volt elrejtve. A 24 méteres járat a kerítés második védelmi vonala mögött ért a felszínre, de végül egyetlen migráns sem jutott be ezen keresztül Magyarországra.

„A honvédség egyik járőre kézi hőkamerával arra lett figyelmes, hogy a határzár magyar oldalán egy férfi éppen kiássa magát a földből" - számolt be Révész Szabolcs rendőr alezredes a Szeged Határrendészeti Kirendeltség vezetője az M1 Híradójának.

Jelentősen emelkedett a tavalyi év hasonló időszakához viszonyítva az illegális határátlépési kísérletek száma a déli határszakaszon - erről Bakondi György, a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója beszélt az M1-en.

Kiemelte: mostanra az összes határszakaszon megközelítették a tavaly egész évben mért adatokat, és az is egyértelműen látszik, hogy az embercsempészek aktivitása a sokszorosára nőtt. Arról is beszélt: a koronavírus-járvány elmúltával a migránsok egyre nagyobb csoportokban jelennek meg a magyar-szerb és a magyar-román határon is.

„A szerb táborokból a járványveszély lezárultát követően, mondjuk úgy, szabadon távozott migránsok egyre nagyobb csoportokban jelennek meg a magyar határon, vagy éppen a román határszakaszon is" - mondta Bakondi György.

Hangsúlyozta: a fokozódó migrációs nyomás egészségügyi kockázatokat is rejt, ezt mintha az Európai Unió készülő új migrációs politikája és az Európai Bizottság gyakorlata nem venné figyelembe; az illegális migráció megállítása helyett a határok megnyitását helyezi előtérbe.