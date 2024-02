Újabb 193 ezer darab laptopot osztanak ki a sulikban

2022-ben és 2023-ban 120 ezer, illetve 140 ezer laptopot kaptak a tanárok és diákok ingyenesen az iskolákban. 2024 tavaszán további 193 ezer laptop kiosztása várható - tájékoztatta a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára az MTI-t.



Rétvári Bence a közleményében azt írta, hogy a kormány az eszközök biztosítása mellett "elképesztően sok digitális oktatási tartalmat" is fejlesztett a Nemzeti Köznevelési Portálon (NKP), másnéven Okosportálon.



Az állami tankönyvek mindkét sorozata elérhető okostankönyv formában, így több mint 200 okostankönyvhöz férnek hozzá ingyenesen a diákok, a tanárok munkáját pedig speciálisan a számukra fejlesztett tartalmak, kézikönyvek segítik - tudatta.



Hozzátette: a tanulást több ezer interaktív feladat és digitális tartalom támogatja.



Ezek között újdonság például az interaktív periódusos rendszer, az új történelmi animációk, a fizika és kémia tantárgyhoz kapcsolódó kísérletek bemutatásához készült videósorozat, az okostérkép vagy a földrajz tananyaghoz készült "Magyarország nagytájai" videoklip-sorozat - részletezte az államtitkár, megjegyezve: összességében már több mint 200 ezer digitális tartalom és 46 ezer feladat található meg az NKP-n.



Rétvári Bence kitért arra is, hogy "az NKP oldalán az elmúlt három évben 193 millió oldalletöltés történt, közel 6 ezer tanulócsoportban 24 ezer feladat került kiosztásra, feladatonként átlagosan 16-22 diák számára". A portál népszerűségét az is jól mutatja, hogy idén januárban már 2,4 milliós volt a látogatottsága - fűzte hozzá.



Az államtitkár szerint a digitális oktatási tartalmak újabb motivációt adhatnak a tanuláshoz, újfajta élményt nyújtanak a diákoknak.



"Ma már nagy a verseny a diákok figyelméért, ezért fontos lépést tartani a digitális iskolai tartalmak terén is" - mutatott rá Rétvári Bence, hozzátéve: a kormány célja, hogy a magyar diákok készségszinten, a legkorszerűbb eszközökön használják a legkorszerűbb digitális oktatási anyagokat.