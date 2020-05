Újabb 11 beteg veszítette életét, 3535-re emelkedett a fertőzöttek száma

Meghalt 11 idős, krónikus beteg, és 26-tal, 3535-re emelkedett az azonosított koronavírus-fertőzöttek száma Magyarországon - közölte a koronavirus.gov.hu hétfő reggel.

A kormányzati portálon azt írták: újabb magyar állampolgároknál mutatták ki az új típusú koronavírus-fertőzést. Az elhunytak száma 462-re emelkedett. 1400-an már gyógyultan távoztak a kórházból.



Az aktív fertőzöttek száma 1673, harmaduk (568) kórházi ellátásra szorul, közülük 46-an vannak lélegeztetőgépen.



Az oldal adatai szerint jelenleg 10 388-an vannak hatósági házi karanténban. A mintavételek száma 137 243.



Kiemelték: a védekezés második szakaszában vagyunk. Ez nem a járvány végét jelenti, hiszen a vírus továbbra is terjed. Az a cél, hogy fokozatosan, szigorú menetrend szerint újraindítsák az életet. Hétfőtől vidéken és Pest megyében újabb enyhítések léptek életbe, és a fővárosban is megszűnt a kijárási korlátozás, de továbbra is fontos az általános óvintézkedések betartása.



Hétfőtől a kórházi ellátások újraindításának következő üteme is megtörténik.