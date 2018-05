Új sportágak is lesznek az idei Nagy Sportágválasztón

Újdonságként a vitorlázás és a hőlégballonozás is képviselteti magát a XXII. Budapesti Nagy Sportágválasztón, amelyet pénteken és szombaton rendeznek meg Kőbányán, a Maglódi úti Merkapt Sportközpontban.



A keddi sajtótájékoztatón Kiss Gergely háromszoros olimpiai bajnok vízilabdázó, az esemény szóvivője elmondta, hogy a 2007 szeptembere óta évenként kétszer, tavasszal és ősszel sorra kerülő Budapesti Nagy Sportágválasztó családi programból nagyszabású rendezvény lett. Amíg első alkalommal mindössze 20 sportággal ismerkedhettek meg a látogatók, a hét végén már ötször annyi, egész pontosan 101 képviselőjével találkozhatnak.



"Néhány napja hallottam az elkeserítő hírt, miszerint Európában a magyar népesség a legelhízottabb, és a világon is sajnos az élmezőnybe tartozunk" - mondta Kiss Gergely. Hangsúlyozta: az ingyenesen látogatható rendezvényen sportágakat próbálhatnak ki, szakértői tanácsokat kaphatnak, továbbá világhírű sportolókkal, példaképekkel találkozhatnak az érdeklődők.



A rendezvény pénteki napja immár hagyományosan az előre bejelentkezett oktatásai intézmények számára fenntartott nap, míg a szombati, családi napon a szülőket bevonva hozhatják meg a döntést a gyereket, hogy melyik sportág legyen az, amelyet közelebbről is szeretnének megismerni.



Baji Balázs vb-bronzérmes, Eb-ezüstérmes gátfutó elmondta: sokat hallott már az eseményről, de egyéb elfoglaltságai miatt személyesen eddig nem tudta elfogadni a szervezők meghívását. Most viszont ő is ellátogat majd Kőbányára. "Sajnos, sokan elhanyagolják magukat, de bízom benne, hogy élsportolóként személyes jelenlétünkkel sok fiatalt tudunk rendszeres mozgásra ösztönözni" - mondta Baji, aki elárulta: őt is érdeki a különböző sportágaknak ennyire színes kavalkádja.



Kiss Balázs vb-aranyérmes birkózó szintén első alkalommal lesz a rendezvény vendége. Kiemelte: BVSC-s klubtársaival együtt azon túl, hogy sportolásra ösztönzi a látogatókat, már az októberi, budapesti vb-re is szeretné felhívni a figyelmet.



A sajtótájékoztatón részt vevő két klasszissportoló mellett 25 olimpiai, világ- és Európa-bajnok, illetve országos bajnokságon érmes versenyzővel találkozhatnak az érdeklődök a hét végén. Többek között Cseh László úszóval, Erdei Zsolt ökölvívóval, Gergely Gábor asztaliteniszezővel, Imre Géza vívóval, Sebestyén Júlia műkorcsolyázóval, Storcz Botond kajakossal és Hadfi Dániel cselgáncsozóval.