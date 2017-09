Új épületekkel bővül az Állatorvostudományi Egyetem

Kormányzati támogatással új épületekkel bővül a közeljövőben az Állatorvostudományi Egyetem - jelentette be az Emberi Erőforrások Minisztériumának (Emmi) oktatásért felelős államtitkára az egyetem tanévnyitó ünnepségén pénteken, Budapesten.



Palkovics László közölte, a hamarosan a kormány elé kerülő fejlesztési terv szerint a budapesti campuson jön majd létre Európa egyik legmodernebb kísérleti állatháza, emellett pedig egy konferenciaközpontot és új kollégiumot is építenek majd.



Az egyetemről szólva úgy fogalmazott, az nemcsak a hazai, hanem a nemzetközi felsőoktatási piacnak is aktív és elismert szereplője, és minőségben a kezdetektől versenyre tud kelni a világ többi intézményével, eközben pedig igazodni tud a jövő elvárásaihoz is.



Sótonyi Péter, az egyetem rektora arról beszélt, hogy az 1787-ben alapított Állatorvostudományi Egyetem Európa egyik legrégebbi állatorvosképző intézete, amelyben idén magyar nyelven 111, angolul 160, németül pedig 110 hallgató kezdi meg tanulmányait.



Képünk illusztráció.