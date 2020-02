Tuzson: a déli határon mintegy százezer migráns gyűlt fel

A déli határ mentén mintegy százezer migráns gyűlt fel, veszélyeztetve a magyar határt - közölte a Miniszterelnöki Kabinetiroda kormányzati államtitkára hétfőn az M1 aktuális csatornán.

Tuzson Bence (képünkön) azt mondta, hogy januárban 3400-an próbáltak meg átjönni a magyar határon, a múlt keddi röszkei áttörési kísérlet viszont bebizonyította, hogy a magyar határzár - mind a jogi, mind a fizikai és az élőerős - jól működik.



A határvédelem alapja az éberség, ezért a határ menti élőerők megduplázása mellett helikopterrel is folyamatosan figyelik a határokat - hangsúlyozta.



Az államtitkár azt mondta: a migránsok akciói mögött szervezettség figyelhető meg, ezek sokszor nem a csoporton belülről, hanem azon kívülről indulnak. A Soros-terv célkitűzései - például, hogy egymillió migránst be kell hozni Európába - nem váltak köddé, azok ellen határozottan fel kell lépni - tette hozzá.



Tuzson Bence beszélt arról is, hogy Magyarország a határainak védelmével Európát is védi, de csak kismértékű támogatást kap erre az uniótól. A magyar kormány továbbra is igényelni fogja, hogy az Európai Unió részben járuljon hozzá a határvédelem költségeihez - tette hozzá.