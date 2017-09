Tudományt népszerűsítő interaktív kiállítás nyílt

A természettudományt és technológiai innovációt népszerűsítő interaktív kiállítást rendeznek szombaton a fővárosi Várkert Bazárban. Palkovics László felsőoktatásért felelős államtitkár a megnyitón hangsúlyozta, a Tudományok Fővárosa 2017 elnevezésű rendezvény célja a természettudományos pálya népszerűsítése a fiatalok között.

A technológiai fejlődés miatt a ma iskolát kezdő gyerekek kétharmada olyan munkakörben fog elhelyezkedni, amely ma még nem is létezik - hangoztatta a politikus, aki szerint az az ország, amely nem száll be idejében a fejlesztési folyamatba, le fog maradni a versenyben.



Magyarország úgy döntött, hogy beszáll - fogalmazott Palkovics László. Példaként említette, hogy a magyar kormány olyan tesztkörnyezet létrehozását segíti, amely alkalmas az autonóm autók kutatására és fejlesztésére.



Az államtitkár kitért arra is: a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) országai közül ma Magyarországon a legalacsonyabb, 2,2 százalék a diplomás munkanélküliség aránya.

Természettudományos képzettséggel Magyarországon az átlagjövedelem kétszeresét lehet megkeresni - fűzte hozzá Palkovics László.A Tudományok Fővárosa a legfrissebb fejlesztéseket és kutatási irányokat mutatja be a közönségnek - mondta Bálint Marcell főszervező, aki szerint Magyarország nem rendelkezik fontos nyersanyagforrásokkal, ezért csak a fiatalok tudására alapozhatja a jövőjét.Tőzsér János, a Szent István Egyetem (SZIE) rektora köszöntőjében az agrárium és a technológiai innováció szoros kapcsolatáról beszélt. Kiemelte: az agrárium az egyik leggyorsabban fejlődő, csúcstechnológiát igénylő ágazat, ahol például már az 1990-es évek elején megvalósult az autóiparban még csak most megjelenő automatikus kormányzás alkalmazása.A Tudományok Fővárosa helyszínén, a Várkert Bazárban többek között a robotika, a csillagászat, az űrkutatás, a virtuális valóság és a környezetvédelem területéhez tartozó előadásokat és kísérleteket tekinthetnek meg az érdeklődők.A több mint 40 kiállító standjánál egyebek mellett önjáró robotok, elektromos járművek és mobil planetárium várja a közönséget, de ki lehet próbálni a Pulispace holdjáró-rovert, és lesz drónverseny is. A természettudományos kísérletekkel tarkított előadásokon szó lesz többek között a marsi élet lehetőségéről, az önvezető autózás jelenéről és jövőjéről, valamint a fényszennyezett természetes élőhelyek megóvásának módjairól is.