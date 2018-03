Tokaji Március nagykóstoló lesz Budapesten

Csaknem hatvan tokaj-hegyaljai pincészet több mint 150 bora és mesterkurzusok várják az érdeklődőket a Tokaji Március nagykóstolón szombaton a budapesti Corinthia Hotelben.



Tokaj világszerte a legismertebb magyar borvidéknek számít, melynek neve a 2000-es évekig egyet jelentett az édes borokkal. A hegyaljai borászok azonban bebizonyították, hogy száraz boraik is méltók a fogyasztók figyelmére. A nemzetközi szinten is elismert tokaji aszúk mellett a változatos termőhelyi sajátosságokat hűen visszaadó, elsősorban furmintból és hárslevelűből készült száraz tételek a magyar és a nemzetközi piacon is egyre keresettebbek - közölték az MTI-vel a szervezők.



Mint kiemelték, a Tokaji Március nagykóstolón kiállító pincészetek tételei mind borstílusok, mind szőlőfajták tekintetében széles áttekintést nyújtanak a borvidék kínálatából. Tokajtól Sárospatakig termett, friss és korábbi évjáratokból származó száraz, félédes és késői szüretelésű édes tételek, birtokborok, dűlőszelektált borok, furmint fajtaborok és furmintalapú házasítások mellett a hárslevelű és a sárgamuskotály sem hiányzik majd, de felbukkannak kabarból, kövérszőlőből és zétából készült borok is.



A nagykóstoló programját a Borkollégium Pop-Up School ingyenes kiselőadásai színesítik, a tokaji különlegességek termében pedig a tokaji borkínálat csúcsát jelentő, 5 és 6 puttonyos tokaji aszúkból 30 különböző tétel, tokaji pezsgők, valamint a Szepsy Pincészet és Demeter Zoltán Pincészetének válogatott borai lesznek kóstolhatók.



A vendégek három mesterkurzusra is befizethetnek. Demeter Zoltán előadása részben a 2016-os évjárat, részben pedig korábbi, kivételes tételek bemutatója, középpontban a borkészítő és a borfogyasztó felelősségének kérdéskörével. Ifjabb Szepsy István kilenc boron keresztül (köztük forgalomban nem kapható tételekkel) ad áttekintést a Szepsy-portfólióról, a Disznókő Szőlőbirtok eddigi 25 évét pedig Mészáros László birtokigazgató foglalja össze, a pincészet legszebb borai közül válogatva.



A rendezvény részletes programja és kiállítói listája a www.tokajimarcius.hu honlapon található meg.