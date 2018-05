Többéves fejlesztési programot hirdetett az agrárkamara

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) elkészítette a magyar agrár- és élelmiszergazdaság hosszú távú fejlesztését célzó programjavaslatát, amely a strukturális alapoktól tekinti át a szektorokat, feltérképezi a fejlődést akadályozó tényezőket, és azokra konkrét megoldási javaslatokat kínál - közölte a NAK csütörtökön az MTI-vel.



Győrffy Balázs, a NAK elnöke a testület csütörtökön Gödöllőn tartott országos küldöttgyűlésén az "Erősödő agrár- és élelmiszergazdaság, jólétében gyarapodó vidék" címet viselő programjavaslatot ismertetve elmondta: a célok elérése több évnyi tudatos munkát igényel, azonban hosszú távra előrevetítheti a magyar agrár- és élelmiszergazdaság fejlődését.



A NAK közleménye szerint a dokumentum konkrét javaslatokat fogalmaz meg többek között a stabil és versenyképes birtokszerkezet megteremtésére, a működési formák átláthatóvá tételére, az önkéntes együttműködések ösztönzésére, a modernizáció felgyorsítására, a termés- és jövedelembiztonság javítására, valamint részletesen taglalja az adó- intézményrendszer, illetve a támogatáspolitika terén szükséges intézkedéseket.



A NAK a javaslatcsomagban foglaltak részleteiről, és az ehhez kapcsolódó jogszabály-alkotási tervről megkezdi a szükséges egyeztetéseket a rövidesen megalakuló kormánnyal.

A küldöttgyűlésen döntöttek a tagdíjsávok módosításáról. Az arányosabb teherviselés és az átláthatóbb, egyszerűbb tagdíjstruktúra kialakítása érdekében az eddigi 11 helyett 7 tagdíjsáv lesz. A legalsó sáv árbevételi határa és összege változatlan marad, ahogy a tagdíj maximuma is. A módosítással a tagok közel 85 százalékánál a tagdíj nem változik, 9 százalékuk pedig a jövőben kevesebb tagdíjat fizet majd - ismertették.



Emellett két héttel, augusztus 15-ig meghosszabbodik a tagdíjbefizetési határidő.



A küldöttgyűlés egyhangúlag támogatta a köztestület csatlakozását a European Forum for Agricultural and Rural Advisory Services (EUFRAS) és a South Eastern Europe Advisory Service Network (SEASN) nemzetközi szervezetekhez. Ez a szaktanácsadás területén fontos előrelépést jelent a nemzetközi kapcsolatok erősítésében - közölte a NAK.