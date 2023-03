Több szélrekord is megdőlt a hétfői vihar során

Megdőlt az országos és a fővárosi szélrekord is hétfőn - közölte az Országos Meteorológiai Szolgálat a honlapján kedden.

Mint írták, hétfőn az ország felett átvonult ciklon "hátoldalán" sokfelé viharossá fokozódott a szél.

A Kab-hegy állomáson 118,8 kilométer/órás széllökést mértek, amivel új országos napi rekord született.



Közölték azt is: a fővárosban is szeles volt az idő, a János-hegyen 115,2 kilométer/óra erejű szél fújt, ez pedig új fővárosi napi rekordot is jelent.



Korábban ezen a napon a legerősebb széllökést Budapest Örsöd állomáson jegyezték fel 1981-ben, azóta - egészen hétfőig - 101,9 kilométer/órás volt a fővárosi és országos szélrekord március 27-én.