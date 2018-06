Több napig tartó informatika leállás lesz az MKB Banknál

Az MKB Bank új informatikai rendszer használatára áll át, amely a pénzintézet több napig tartó informatikai leállásával valósítható meg. Az informatikai leállás 2018. június 29. (péntek) 17:45 órától július 5. (csütörtök) reggel 8 óráig tart majd - ismertették a bank vezetői hétfőn Budapesten, sajtóbeszélgetésen.



Hetényi Márk, az MKB vezérigazgató-helyettese elmondta: az informatikai leállás időtartama alatt az MKB pénzügyi és befektetési szolgáltatásai - a bankkártya-szolgáltatás kivételével - sem személyesen, sem elektronikus csatornákon, sem a TeleBANKár ügyfélszolgálaton keresztül nem lesznek elérhetőek.



Tájékoztatása szerint a bank által kibocsátott bankkártyák vásárlásra és ATM-ből történő készpénzfelvételre, a korábban letöltött és telepített MKB Pay szolgáltatás pedig vásárlásra a leállás időtartama alatt is igénybe vehetőek lesznek a bankszámla, illetve a hitelkártyaszámla fedezetének összegéig. Az MKB a bankkártyaletiltás lehetőségét is biztosítja - tette hozzá.



Hetényi Márk elmondta: minden ügyfelet írásban, személyre szólóan értesítettek az átállásról, hozzátéve, hogy a bank honlapján a Megújulás menüpontban részletes tájékoztatót tettek közzé.



Az MKB vezérigazgató-helyettese elmondta: az átállás hosszú távon számos előnnyel jár majd mind a bank, mind az ügyfelei, partnerei, így a vállalatok és a fintech cégek számára is.



Koczka Dániel ügyvezető igazgató elmondta: a projektet 2 és fél évvel ezelőtt kezdték, az új rendszert több ezer teszttel vizsgálták.



Kovács Larissza igazgató elmondta: június 29-én (pénteken), az átállás előtti napon 15 óráig lesznek nyitva a bankfiókok, azt követően július 5-én, reggel nyitnak újra. Július 2-4-ig bankszünnapot tartanak, amelyre megkapták az engedélyt. Az IT-rendszerek ebben az időszakban nem üzemelnek majd, az átállás időszaka alatt beadott megbízások július 5-én teljesülnek - tette hozzá.



A bankkártyák egyenlegét, a hitelkártyák fedezetét célszerű az átállás előtt feltölteni, akiknek esetleg nincs bankkártyájuk, a szükséges készpénzt jó előre felvenni, a vállalati ügyfeleknek pedig a csoportos munkabér- és egyéb utalásokat az átállás előtti napokra előrehozni - mutatott rá Kovács Larissza.



Kérdésre válaszolva Hetényi Márk elmondta: a pénzintézetnek napjainkban mintegy 175 ezer lakossági ügyfele van, és hozzávetőleg 40 ezer vállalati.



Egy másik kérdésre a vezérigazgató-helyettes elmondta: a bank kiemelten foglalkozik az induló fintech cégekkel a különböző inkubátor programokon keresztül, napjainkban 14 fintech cég vesz részt az MKB valamilyen inkubátor programjában. Tavaly 6 magyarországi startup céggel foglalkoztak, idén már az egész közép-kelet-európai régióból 8 újabb fintech vállalkozással kezdték meg az együttműködést. Az MKB együttműködő partnereknek, és nem versenytársaknak tekinti a fintech cégeket - emelte ki Hetényi Márk.