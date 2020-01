Több mint félmillió termék árát vizsgálta a fogyasztóvédelem

Több mint félmillió termék árát vizsgálta az üzletekben tavaly a fogyasztóvédelem - közölte az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) az MTI-vel hétfőn.

Az év elején, a karácsonyi roham lecsengése után a boltok és a webáruházak sokféle akciót hirdetnek meg, jelentős árkedvezményeket kínálnak vásárlóiknak.

A fogyasztóvédelmi hatóság a nem valós leértékelések esetén megtévesztés miatt eljárást indít.

A szakemberek a 2019-es ellenőrzések töredékénél, a termékek kevesebb mint négy százalékánál találtak kifogásolnivalót - írták.



Közölték: a fogyasztóvédelmi hatóság az elmúlt évben négyezer üzletben több mint félmillió termék árát vizsgálta meg abból a szempontból, hogy az előírásoknak megfelelően tüntették-e fel az eladási árakat, egységárakat. A tavalyi ellenőrzések 4 százalékánál, közel 560 ezer vizsgált termék közül mintegy 19 ezernél merült fel probléma.



A tárca tájékoztatása szerint a szakemberek idén is az akciós ajánlatok valóságtartalmát, az akciós eladási ár, akciós egységár feltüntetését vizsgálják. A januári leértékelések ellenőrzése során bekérik a kedvezménnyel kínált termék korábbi árait, így győződnek meg arról, hogy valóban csökkent-e az ár, vagy a kereskedő megtévesztő módon a korábbi teljes eladási árat hirdeti akciósként. A fiktív árkedvezmények vagy félrevezető tájékoztatás miatt eljárás indul.



Az év eleji leértékeléseknél fontos tudni, hogy nem elég, ha az eladó csak az akció arányát, százalékát tünteti fel, a vásárlónak a teljes fizetendő árat látnia kell, beleértve az egységárat is. Utóbbit az egy csomagban elhelyezett több darab, azonos termékkategóriába tartozó, azaz homogén termék esetén kell jelezni akkor is, ha azok különböző színűek vagy mintájúak. Fokozottan érdemes odafigyelni arra, hogy a meghirdetett leértékelés valós mértékű-e - hívták fel a figyelmet.



Az előírások szerint a vállalkozásnak a vásárló által ténylegesen fizetendő eladási árat, az egységárat és a szolgáltatás díját egyértelműen, könnyen azonosíthatóan és tisztán olvashatóan, forintban vagy annak rövidítését (Ft) megjelölve kell feltüntetnie.

A fogyasztónak az általános forgalmi adót és egyéb kötelező terheket is tartalmazó bruttó árat kell látnia. Két ár együttes feltüntetése esetén a kereskedő az alacsonyabb áron köteles értékesíteni a terméket, még akkor is, ha a hibát például elütés okozta.



A fogyasztóvédelmi hatóság ellenőrzési tapasztalatai alapján széles körben terjed az a gyakorlat, amely szerint az árkedvezmény csak törzsvásárlói- vagy hűségkártya birtokában érvényesíthető. Erről az üzletnek előzetesen tájékoztatnia kell a vásárlókat.



Az árfeltüntetési szabályok az üzletek, áruházak mellett az internetes vásárlásra is vonatkoznak. A fogyasztóvédelmi hatóság és az ITM IT laboratóriuma rendszeresen ellenőrzi a hagyományos és online kereskedők árazási gyakorlatát. Az előírásokat az eladóknak nemcsak az üzletekben és webáruházakban, hanem a hirdetéseikben, prospektusaikban és egyéb reklámanyagaikban is be kell tartaniuk. Ha a vásárlók megtévesztő árfeltüntetéssel találkoznak, a kormányhivatalnál kezdeményezhetnek fogyasztóvédelmi hatósági eljárást.



Az Innovációs és Technológiai Minisztérium a leghathatósabban a fogyasztóvédelemben tudja érzékeltetni, hogy a magyar emberek oldalán áll. A tárca ezért ezen a területen fokozott erőfeszítésekkel, hatékony ellenőrzésekkel, célzott vizsgálatokkal védi a családokat, a jogkövető vállalkozásokat 2020-ban is.