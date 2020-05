Több mint 51 ezren sértettek meg a kijárási korlátozást

A kijárási korlátozás szabályainak megszegése miatt 51 382 szabálysértést észleltek a rendőrök - közölte a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs ügyeleti központjának munkatársa a hétfői online sajtótájékoztatón.

Kiss Róbert elmondta: 26 755 figyelmeztetést adtak, 13 132 helyszíni bírságot szabtak ki és 11 495 feljelentést tettek.



Emlékeztetett, hogy hétfőtől az ország teljes területén kivezették a kijárási korlátozás szabályait. A rendőrség március 28. óta látta el a korlátozásokkal kapcsolatos ellenőrzési feladatait.



Azt is közölte, hogy mostanáig 370 büntetőeljárást kezdeményeztek, ebből 94-et rémhírterjesztés miatt. Közveszéllyel fenyegetés miatt 27, csalás miatt 118, járványügyi szabályszegés miatt 21 eljárás indult, összességében 70 gyanúsítottat hallgattak ki.



Kiss Róbert elmondta: a védelmi intézkedések következő ütemében hétfőtől Budapesten is nyitva lehet valamennyi üzlet. Az alezredes megköszönte minden magyar állampolgár türelmét és a szabályokhoz igazodó hozzáállását.



Elmondta: hétfőn a fővárosban is kinyithattak a vendéglátóhelyek: az éttermek, kávézók, cukrászdák, büfék és presszók kerthelyiségeiben vagy teraszain a megrendelt ételeket és italokat el lehet fogyasztani. Budapesten is nyitva lehetnek a strandok, a szabadtéri fürdők és múzeumok, állatkertek. A vallási közösségek szertartásai, a polgári házasságkötés és a temetés megtartható. A felsőoktatási intézmény rektori döntés függvényében látogatható, de a kollégiumok továbbra sem.



Június 15-étől a temetést követő családi rendezvények, valamint a lakodalmak is mindenütt az országban megtarthatók lesznek, de csak kétszáznál kevesebb résztvevővel. Az ilyen eseményeket a fővároson kívül már június 1-től meg lehet rendezni - mondta.



Budapesten kívül a vendéglátóhelyek zárt területein is lehet már ételt, italt fogyasztani, ugyanakkor az ott dolgozók kötelesek a szájukat és az orrukat eltakarni és a védelmi távolság betartásáról gondoskodni. A fővároson kívüli szálláshelyek fogadhatnak vendégeket, ha pedig ott üzletek is vannak, azokra az általános szabályok érvényesek.



Felhívta a figyelmet arra, hogy az egész ország területén hatályban maradnak az általános egészségvédelmi intézkedések: a tömegközlekedési eszközökön, valamint az üzletekben kötelező maszk vagy a szájat és az orrot eltakaró sál vagy kendő viselése, meg kell tartani a védőtávolságot, valamint az életkorhoz kötött vásárlási idősávokat is figyelembe kell venni.



Beszámolt arról is, hogy mind több hatósági házi karanténban levő választja, hogy elektronikusan ellenőrizze a rendőrség, betartja-e a korlátozás szabályait. Az erre szolgáló szoftver aktív felhasználók száma 664. Vasárnap 1220 hatósági házi karantént rendeltek el, most 10 388 ilyen korlátozó intézkedés van érvényben. Vasárnap 27 rendőri intézkedésre volt szükség a hatósági házi karantén szabályait be nem tartókkal szemben.



Ismertette: a határvárakozások csökkentése érdekében a tranzitutasok a román-magyar határszakaszon már nem csak Nagylaknál léphetnek be Magyarországra, hanem Ártándnál is megtehetik ezt 6 és 24 óra között. Nekik meghatározott útvonalon haladva, a lehető legrövidebb idő alatt el kell hagyniuk az országot, közben pedig csak a kijelölt pihenőknél és benzinkutakon állhatnak meg.



A határforgalomról szólva elmondta: teherforgalomban belépőoldalon Röszkénél 3, Tompánál 2, Csanádpalotánál, Csengersimánál és Ártándnál 1-1 óra, míg kilépőoldalon Csanádpalotánál 4, Gyulánál pedig 1 órás várakozásra kell számítani.

Személyforgalomban a belépőoldalon Nagylaknál 1, kilépőoldalon ugyancsak Nagylaknál 2, valamint Csanádpalotánál 1 órás a várakozás.



Az újranyitó üzletekkel kapcsolatban Kiss Róbert arra figyelmeztetett, hogy mindenki köteles betartani az általános egészségvédelmi védőtávolságot, ennek feltételeiről az üzemeltetőnek kell gondoskodnia. Emellett ott is kötelező a védőeszköz - maszk, sál vagy kendő - viselése.



Kérdésre válaszolva arról is beszélt, a rendőrség jogosult fellépni, ha valaki nem tartja be az általános szabályokat, például nem tart kellő védőtávolságot, ugyanakkor nem a szabálysértés szankcionálása a cél, hanem az önkéntes jogkövetés.