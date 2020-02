Több mint 2000 milliárd forintért vásárolt állampapírt a lakosság

Egyre népszerűbb a Magyar Államkincstár ingyenes állampapír szolgáltatása, amellyel tavaly több mint háromszor annyian vásároltak állampapírt, mint 2013-ban. Ez idő alatt a kincstári ügyfelek állampapír állománya a négyszeresére nőtt - tájékoztatta az MTI-t Tállai András, a Pénzügyminisztérium parlamenti államtitkára, miniszterhelyettes.

Ha állampapír, akkor Magyar Államkincstár - szögezte le az államtitkár.

Egyre többen választják a Kincstár állampapír forgalmazással kapcsolatos szolgáltatásait. Míg 2013-ban 130 ezer aktív értékpapírszámlát vezetett a Kincstár a lakossági ügyfelei részére, addig 2019-ben már több mint 450 ezret. A lakossági ügyfelek értékpapírszámláján tartott összeg még ennél is nagyobb mértékben emelkedett: a Kincstár lakossági ügyfeleinek állampapír állománya 2013-as az 500 milliárd forintról tavaly 2000 milliárd forintra nőtt - ismertette az adatokat Tállai András.



A lakossági állampapírok vásárlása a magyar emberek számára előnyös, és hazánk stabilitását is erősíti - összegezett az államtitkár. Felidézte, hogy jelenleg az egyik legjobb befektetés a magas kamatozású Magyar Állampapír Plusz (MÁP+), ugyanis öt év alatt összességében 27 százalék feletti hozamot biztosít.



A Magyar Államkincstárnál érdemes állampapírt vásárolni - jelentette ki az államtitkár. A Kincstárnál jobb konstrukciót egyetlen más pénzintézet sem kínál, hiszen a MÁK-nál az értékpapírszámla-vezetés ingyenes, és a jegyzés, az adás-vétel, az újrabefektetés, a kamat- és törlesztésfizetés is díjmentes. Mindezek mellett készpénzfelvételi díj és pénzügyi tranzakciós illetékfizetési kötelezettség sincs, amellyel a lakosság további költségek alól mentesülhet - sorolta az előnyöket.



Az emberek számos különféle díjtétellel szembesülhetnek, ha az állampapírt bankokon, vagy más pénzügyi szolgáltatókon keresztüli veszik meg, amely az MNB becslése szerint egy átlagos, állampapírt tartó háztartásnak évente mintegy 16 ezer forint költséget jelent. A Kincstárnál történő számlavezetés választásával ezeket a költségeket teljes egészében meg lehet spórolni - mondta az államtitkár.



Ráadásul az állampapír vásárlás a Webkincstáron és a mobilkincstáron - a Kincstár internetes forgalmazási rendszerein - keresztül rendkívül egyszerű, gyors és kényelmes, mindössze néhány kattintással elintézhető. A Kincstár azokat is kiszolgálja, akik személyesen eljárva intéznék pénzügyeiket. Már hetvenhat állampapír forgalmazó helyen van lehetőség személyes ügyintézésre, így például ezeken a helyeken olyan népszerű állampapírokat is lehet vásárolni, mint a MÁP+, vagy a Babakötvény.



Tállai András kitért arra is, hogy a lakosság mellett az ország versenyképességének további javításában is kiemelkedően teljesítenek a lakossági állampapírok, amelyek az ország külső sérülékenységét is csökkentik. Tavaly év végére ugyanis a központi költségvetés adósságának a devizaaránya - az Államadósság Kezelő Központ nyilvántartása szerint - a 2011. évi 52 százalékról 2019. december 31-én 17 százalékra mérséklődött.