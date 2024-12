Több kocsival járnak a Mecsek IC-k a karácsonyi időszakban

Az ünnepi időszakban a vasúttársaság egyes vonalszakaszon a megszokottnál több jármű közlekedtetésével készül. Abban, hogy a többletkapacitásokat oda tudják irányítani, ahol arra a leginkább szükség van, utasaik is segíthetnek: kérik, minél hamarabb, elővételben váltsák meg az ünnepi időszakra szóló jegyeiket, így a vasúttársaság is tud alkalmazkodni az egyes szakaszokon megjelenő többletigényekhez.

A menetjegyek kényelmesen megvásárolhatók online az Elvirán, valamint a MÁV applikációban , ahol már a Volánbusz járataira is megválthatók a helyközi menetjegyek és helyjegyek, illetve a jegykiadó automatáinkban. A vasúttársaság a nem kötelező helyfoglalással érintett járatokon is javasolja, sőt kéri a helyjegy megváltását annak érdekében, hogy az ülőhely a nagyobb igénybe vételű évvégi járatokon is biztosított legyen. Utazásuk tervezésénél utasaink EMMÁ-t, a MÁV-csoport integrált menetrendi útvonaltervezőjét használhatják.

A MÁV-csoport vasúti személyszállító cége, a MÁV-START - lehetőségekhez képest - a helyjegyek elővételi vásárlásától függően a Budapest-Debrecen-Nyíregyháza viszonylatú Nyírség, a Budapest-Miskolc-Nyíregyháza-Debrecen-Szolnok-Budapest viszonylatú Tokaj, a Budapest-Nagykanizsa viszonylatú Tópart, a Budapest-Keszthely viszonylatú Balaton, a Budapest-Békéscsaba viszonylatú Békés, a Budapest-Cegléd-Szeged viszonylatú Napfény, valamint a Budapest-Pécs viszonylatú Mecsek InterCity vonatokat több kocsival indítja el.

Az Elvirán már megtalálható az adott vonat ülőhely-foglaltsága a helyjegy eladások alapján, így ha időben váltják meg jegyeiket, akkor könnyebben választható az igényeknek megfelelő ülőhely az InterCity, railjet xpress vonatok esetében.