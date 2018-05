Tizenöt év fegyházra ítélték a férjét leszúró nőt

Nem jogerősen 15 év fegyházbüntetésre ítélte a Zalaegerszegi Törvényszék szerdán azt a nagykanizsai asszonyt, aki tavaly nyáron késsel megszúrta alvó férjét, majd hagyta elvérezni.



A vádirat szerint a nő és a férfi házassága a köztük lévő viták és esetenkénti bántalmazás miatt megromlott, ezért 2015-ben szétköltöztek. Ennek ellenére továbbra is kapcsolatban voltak, a férfi nagykanizsai hegyi birtokát, illetve az ingatlanhoz tartozó területet is együtt gondozták.



Tavaly augusztusban ott italoztak, miközben többször összeszólalkoztak, szidalmazták egymást. A vita hevében a férfi megfenyegette a nőt egy késsel, majd később lefeküdt a teraszon lévő hintaágyba.



Az erősen ittas állapotban lévő férfi elaludt, a felesége ezután az asztalon hagyott késsel mellkason szúrta. A férfi még fel tudott kelni, beszélt is a nőhöz, majd összecsuklott és elájult.



Az asszony nem hívott segítséget, tovább italozott, és csak akkor hívta fel egyik ismerősét, miután észlelte, hogy a férfi teste hideg. Az ismerős a helyszínről értesítette a rendőrséget.



Az eljárás során a nő azzal védekezett, hogy erős felindulásból cselekedett, de nem akarta megölni a férjét. A törvényszék azonban azt állapította meg, hogy a vádlottnak szándékában állt ölni, kihasználta, hogy a férje alszik, erősen ittas, illetve védekezésre képtelen állapotban volt.



A bíróság enyhítő körülményként vette figyelembe többek között a vádlott büntetlen előéletét, beismerő vallomását, megromlott fizikai állapotát, súlyosbító körülményként értékelte viszont ittas állapotát a gyilkosság idején.



A Zalaegerszegi Törvényszék védekezésre képtelen személy sérelmére elkövetett emberölés miatt 15 év fegyházban letöltendő szabadságvesztésre ítélte az eddig szabadlábon hagyott asszonyt, aki az ítélethirdetést követően előzetes letartóztatásba került.



A vádlott és ügyvédje a bűncselekmény minősítésének megváltoztatása, illetve enyhítés miatt fellebbezett, ezért az ítélet még nem jogerős.