Telt ház várható a szerdán kezdődő Sziget fesztiválon

A szerdán kezdődő Sziget fesztivál két legdrágább fellépője Justin Bieber és Dua Lipa, a nagyszínpados sztárelőadókra fordított költségvetés nagyságrendileg több millió euró - mondta a rendezvény főszervezője kedden az MTI-nek.

Kádár Tamás a fesztivál keddi sajtóbejárásán beszámolt arról, hogy a 2019 után újra megvalósuló, immár 28. Sziget szerdai, pénteki és szombati napja máris csaknem teltházas, így mindenkit arra kérnek, időben érkezzen a rendezvényre.



"Idén nincs mínusz egyedik és nulladik nap, viszont augusztus 10-től 15-ig hat teljes értékű programnappal, Európában egyedülálló összművészeti kínálattal várjuk a látogatókat" - jelentette ki a főszervező. A Szigetre már kedden több ezren kiköltöztek, 103 országból érkeznek vendégek, és 54 ország művészei készülnek produkcióval.



Az MTI érdeklődésére Kádár Tamás arról számolt be, hogy a nagyszínpados sztárelőadókra fordított Sziget-költségvetés nagyjából megegyezik a legutóbbi, 2019-es Sziget vonatkozó büdzséjével. "Idén eggyel kevesebb fesztiválnapunk lesz, és úgy tűnik, a sztárgázsikban 2019-ig tapasztalt hihetetlen mértékű és folyamatos növekedés megállni látszik. Ugyanakkor ezeket euróban és dollárban fizetjük ki, ehhez képest a forint nagyon sokat gyengült az elmúlt két és fél évben, vagyis forintban számolva sokkal többet kell idén fizetnünk".



A főszervező azt mondta, Justin Bieber (pénteken lép fel) és Dua Lipa (szerdán) mellett a többi nagyszínpados headliner, azaz fő fellépő is csupa világsztárból áll, és hasonló árkategóriába tartozik. A fellépők között lesz az Arctic Monkeys, a Tame Impala, Calvin Harris, a Kings of Leon, a friss Grammy-díjas ausztrál Rüfüs du Sol és Stromae is. A nagyszínpad előtti teljes küzdőtér területe csaknem 4000 négyzetméter.



Mint elhangzott, a legtöbb elővételes bérletet az Egyesült Királyságból, Hollandiából, Franciaországból, Németországból és Olaszországból vásárolták a Szigetre. Naponta több mint 150 koncert, előadás és egyéb program, a hat nap alatt mintegy ezer produkció mutatkozik be az 54 programhelyszín valamelyikén. A zene mellett idén is lesz cirkusz, utcaszínház, stand-up és kabaré, tánc és filmvetítés, vurstli és még sok minden más.



A tánc- és színházprogram külső helyszíneken, két szabadtéri színpadon lesz elérhető, a Magic Mirror sátor számos különleges produkciója között lesz Scott Maidment Szigetre készült show-ja, a Nagy Utcaszínház előadásait esténként a katalán Sacue társulat adja.



"A koronavírus-járvány miatti két év szünet nem tette könnyebbé a fesztiválok helyzetét. Sokat változott a világ, sok a pályaelhagyó, mindenütt nehézséget okoz összerakni a szakmai stábot" - fogalmazott Kádár Tamás.



Kitért ugyanakkor arra, hogy a fővárossal kötött 5+5 éves megállapodás biztosítja a fesztivál jövőjét. Utóbbi részeként a Hajógyári-sziget budai oldalán található természetvédelmi területet lezárták a fesztiválozók elől. Itt közös projektként próbálják megőrizni a helyi faunát és flórát, és ezzel összefüggésben a korábbi években a Sziget déli oldalára helyezett dedikált kempingek északra költöztek.



Marad a Sziget zöldügyi elkötelezettsége, tovább javul a hulladékgazdálkodás, csökken a környezeti teher, és telepíteni kezdenek egy széndioxid-kompenzációs erdőt.



A nagyszínpad utáni második legnagyobb programhelyszínen, a 15 ezres befogadóképességű FreeDome (korábban A38) sátorban mások mellett Caribou, Jungle, a Fontaines DC vagy Princess Nokai ad koncertet, de több mint tízezren bulizhatnak egyszerre a Party Arénában, az elektronikus zene fő helyszínén. Utóbbi a hivatalos nyitóbuli helyszíne a holland Q-Dance-szel, illetve a záróbulié az Elrow produkcióval. Az alternatívabb elektronikus műfajoknak otthont adó Samsung Colosseum látványban, hangban és fényben is megújult.



Az Európa Színpadon a feltörekvő zenekarok lépnek fel, világzene pedig a Global Village-ben lesz hallható. Új helyszín a DropYard, ahol triphop, rap és trap lesz. A Hajógyár - Petőfi színpadon a hazai könnyűzenei színtér különleges műsorokkal jelentkezik.



Benis Dániel, a Sziget műszaki igazgatója arról beszélt, hogy a beléptetési rendszer a K híd belső oldalára került át és újratervezték a belső forgalmat is, a távozáskor a lehető legbiztonságosabb módon oldják meg a forgalomirányítást.



A Sziget építése során felállítottak mintegy 23 kilométernyi kerítést, a talajvédelem érdekében lefektetnek mintegy 21 ezer négyzetméter méhsejtet, és további nyolcezer négyzetméter alumínium járófelületet. A sátrakban további 23 ezer négyzetméter dobogót raktak le, a Szigeten 250 konténer, 1200 mobil vécé, hatszáz angol vécé, valamint ötszáz zuhanyzó szolgája a fesztiválozókat. A Sziget biztonságát ezer őr védi, többszáz fős az egészségügyi bázis.