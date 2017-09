Tatabányai rendezvények, látnivalók, és álláslehetőségek

Napjainkban sok ember inkább külföldre vágyik, azonban úgy akarnak kiutazni, hogy szinte nem is ismerik országunkat. Magyarország tele van látnivalóval, minden csak felfedezésre vár. Az összes nagytájnak megvan a maga szépsége. Az Északi-középhegység szinte felfedezésért kiált, és nem csak télen, hanem nyáron is.



A területen megtalálható Eger, és Miskolc is, amelyek megyeszékhelyek is egyben. Aki nem szereti a hegyvidéket, annak kitűnő lehetőség adódhat az Alföldön. Budapestet, és környékét is érdemes lehet felfedezni, azonban a Dunántúl az egyik leglátogatottabb régió az országban.



Nem kell ezen csodálkozni, hiszen a „magyar tenger", a Balaton rengeteg turistát vonz évről-évre a területre. A Közép-Dunántúlon van egy város, amelyet mindenképpen érdemes meglátogatni.



Tatabánya Komárom-Esztergom megye székhelye, és számos látnivalóval várja az ideérkezőket. Tatabánya legkiemelkedőbb kulturális intézménye a Jászai Mari Színház. Ezen kívül számos kultúrház, ifjúsági központ, könyvtár, levéltár (Tatabánya Megyei Jogú Város Levéltára) és múzeum végez kulturális tevékenységet. A városban rendszeresen kerülnek megrendezésre kulturális és szórakoztató rendezvények is, melyek közül a legnépszerűbb a Szentivánéji Karnevál és a Bányásznap, de Tatabánya számos országos rendezvénynek (például autómentes nap, stb.) is otthont ad.



A Tatabányai Bányász Sport Club országszerte ismert volt. Jelenleg számos sportegyesület lelhető fel a városban, melynek sportolói Európa-szerte ismertek. Tatabányán található a Komárom-Esztergom megyei Önkormányzat Szent Borbála Kórháza („megyei kórház") és a hozzá tartozó Gőzfürdő, mely főként reumatikus betegségek gyógyításában játszik nagy szerepet. A sport, és a természetjárók szerelmeseinek kedvez az évente megrendezésre kerülő Gerecse 50 teljesítménytúra, mely Magyarország legnépszerűbb túrája is egyben.



Azonban a sok lehetőségen kívül, Tatabánya álláslehetőségekkel is rendelkezik. Napjainkban nagyon nehéz megfelelő munkát találni. Egyrészt azért, mert a munkaerőpiac nagyon telített lett, másrészt pedig a vállalatok is szeretnek válogatni a jelentkezők közül. Az álláslehetőség Tatabánya most Önnek kedvezhet.