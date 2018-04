Táncházakkal, népművészeti vásárral várnak mindenkit

Gálaműsorokkal, táncházakkal, népművészeti vásárral várja az érdeklődőket péntektől vasárnapig a 37. Országos Táncháztalálkozó és Kirakodóvásár, amelynek fő helyszín ezúttal is a Papp László Budapest Sportaréna lesz.



A Budapesti Tavaszi Fesztivál keretében megrendezett esemény megnyitójaként "Halljunk szót.!" címmel tartanak koncerttel egybekötött "bemelegítő" nyitó táncházat pénteken a Fonó Budai Zeneházban - tájékoztatták a szervezők az MTI-t.



A Táncház Egyesület rendezésében, széleskörű szakmai összefogással megvalósuló táncháztalálkozó a Tánchagyományaink című programmal indul szombaton a sportaréna küzdőterén, ahol a folklórban leggazdagabb Kárpát-medencei tájegységeket és a magyarországi nemzetiségeket ismerhetik meg az érdeklődők táncházak és bemutatók révén.



A gyerekeket Aprók tánca, kézműves foglalkozások és Tücsökringató várja, majd a művészeti szakiskolák is bemutatkoznak. A szombat esti gálaműsorban fellépnek Magyarország kiemelkedő néptáncegyüttesei, hagyományőrző együttesei és a határon túlról érkező népművészek. A programot össztánc teszi teljessé.



Vasárnap az észak-magyarországi régiót bemutató Aprók bálján a gyermektáncosok mellett a közönség tagjai is részt vehetnek a táncokban, valamint kipróbálhatják magukat a népi játékokban és ügyességi versenyeken. A gyerekeket emellett interaktív foglalkozások, mese- és bábelőadások, népzenei és néptáncbemutatók, míg a felnőtteket Ínyenc táncház is várja.



A Minden magyarok tánca elnevezésű programban a határon túli magyar néptáncosok és népzenészek kapnak teret tudásuk bemutatására. Szombat és vasárnap délután kamaratermi népzenei koncertek is várják a látogatókat.



A Népművészeti Kirakodóvásár a hagyományos tárgyalkotás, valamint az abból táplálkozó képző- és iparművészet együttes megjelenésére ad lehetőséget. A programot mindkét nap fotókiállítások, könyv- és CD-bemutatók, valamint filmvetítések gazdagítják.



A vasárnap esti gálakoncerten Szabó Balázs Bandája lép fel, amely erre az alkalomra népzenészekkel (Fekete Márton "Kispuma" - brácsa, Molnár Péter - bőgő, Heit Lóránt - hegedű) egészül ki. Az eseményt a Mindenki tánca - "A székelyeké" című, a táncháztalálkozóra készült nagyszabású produkció zárja, amelyben a legkiválóbb énekesek és a táncháztalálkozó fesztiválzenekara közreműködésével több száz, népviseletbe öltözött táncos a nagyközönséggel együtt idézi fel a hajdani falusi bálok hangulatát.