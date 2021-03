Szünetel a személyes ügyintézés a közműszolgáltatásoknál a koronavírus terjedésének megakadályozására tett kormányzati intézkedésekkel összhangban - közölték a közműszolgáltatók szombaton az MTI-vel.

Hétfőtől március 22-ig felfüggeszti a személyes ügyintézést, és digitális platformokon - online, telefonon, illetve e-mailben - várja a megkereséseket a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH), az ELMŰ-ÉMÁSZ energiacég és a MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. - tudatták közleményeikben.



A MEKH tájékoztatása szerint az előre fizetős mérővel rendelkező ügyfelek villanyszámlájuk egyenlegét továbbra is feltölthetik az élelmiszerboltokban és az újságosoknál. A MEKH arra kéri a fogyasztókat, hogy a várhatóan megnövekvő telefonos forgalomra tekintettel az ügyfélszolgálatokat csak sürgős és valóban fontos esetekben hívják, és lehetőség szerint használják a szolgáltatók online felületeit.



A szolgáltatók munkatársai az egészségvédelmi előírások maximális betartása mellett a fogyasztók ingatlanjaiban továbbra is elvégezhetik a mérőórák leolvasását, és a halaszthatatlan karbantartásokat.



Az ELMŰ-ÉMÁSZ a közleményében azt írta, hogy mivel a következő időszakban sokan dolgoznak és tanulnak otthonról, a tervezett üzemszünetek számát csökkenti a társaság. Emellett arra kérik az ügyfeleiket, hogy mérőóráik állását a digitális csatornákon keresztül adják meg. Az energiacég elsődleges célja továbbra is, hogy ügyfelei és munkatársai egészségét megóvja - hangsúlyozták a közleményben.

MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. a megszokott digitális platformok mellett Az MVM Next Áramapp nevű applikáció használatát ajánlja ügyfeleiknek.



Mint írták, az MVM Csoport 2021. április 7-ig önkéntes kikapcsolási moratóriumot vállal az egyetemes szolgáltatásban vételező lakossági ügyfélkörben az otthoni munkavégzés és tanulás megkönnyítése érdekében. A villamosenergia- és földgázhálózat biztonságos üzemeltetéséhez szükséges munkákat a társaságok a megfelelő védelmi intézkedések betartásával továbbra is ellátják - írta a közműszolgáltató.