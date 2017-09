Szószóló helyett parlamenti képviselőt szeretnének a magyarországi németek

Fókuszban az intézmény-felújítás, valamint az oktatás és a kultúra: elsősorban létesítményeinek és oktatási hálózatának fejlesztését érintő témákkal foglalkozott legutóbbi ülésén a Magyarországi Németek Országos Önkormányzatának közgyűlése. Kiemelték, a sikereket egyelőre újdonságnak számító módszerek is segítik: Pécsett például egynyelvű német óvodai csoportok és általános iskolai osztályok működnek A Pilisvörösváron megtartott tanácskozáson az is elhangzott, hogy az országos önkormányzat vezetése már számos érintett szervezettel és aktivistával egyeztetett a parlamenti választásokra való felkészülésről.

Mint ismert, a magyarországi németek minél több választópolgárt kívánnak meggyőzni arról, hogy vetessék fel magukat a német nemzetiségi névjegyzékbe , majd szavazzanak az MNOÖ listájára. A cél ugyanis az, hogy a németek 2018-tól s zószóló helyett teljes jogú képviselőt delegáljanak az Országgyűlésbe .



Pozitív mérleggel zárta az esztendő első felét az MNOÖ, még úgy is, hogy miközben több beruházás is megvalósulhatott az általa fenntartott oktatási intézményekben, több már elnyert támogatás még meg sem érkezett az önkormányzat számlájára - hangzott el az ülésen.

Megoldódott végre a fővárosi Német Nemzetiségi Gimnázium és Kollégium kollégiumi épületszárnyának vízszigetelése is, valamint új sportlétesítményekkel bővült a pilisvörösvári Friedrich Schiller Gimnázium és a pécsi Koch Valéria Iskolaközpont - sőt, utóbbiban a menza bővítésének előkészítése is megkezdődött. Az említett beruházások túlnyomórészt önerőből valósulnak meg, de az Emberi Erőforrások Minisztériuma is támogatta őket.



Az infrastrukturális beruházások mellett magas szintű szakmai munka folyt az MNOÖ oktatási központjaiban - derült ki a tavalyi tanévről szóló beszámolókból. A közgyűlés értékelte a tanulmányi, verseny- és nyelvvizsga-eredményeket. A sikereket egyelőre újdonságnak számító módszerek is segítik: Pécsett például egynyelvű német óvodai csoportok és általános iskolai osztályok működnek , a győri Audi Hungaria Iskola alsó tagozatán pedig Németországból néhány évre hazánkba érkezett diákok magyar gyerekekkel közös osztályokban, különleges tanterv szerint tanulhatnak.

Elhangzott, külön öröm az, hogy a mindenekelőtt a magyarországi németség értékeinek továbbhagyományozására és a német nyelv magas szintű átadására fókuszáló iskolák egyre rangosabb eredményeket érnek el a természettudományos tárgyakban is.



Az országos német önkormányzat évek óta szorgalmazza, hogy minél több települési német önkormányzat váljon óvoda, iskola fenntartójává. Az elmúlt néhány esztendő során átvett több mint 40 intézmény listája rövidesen tovább bővül, a közgyűlés ugyanis egyetértését adta a Veszprém megyei Úrkúton működő óvoda és általános iskola fenntartóváltásához. Ahogy az elődjeiben, úgy ebben az intézményben is adottak a német nemzetiségi oktatás-neveléshez elengedhetetlen személyi és tárgyi feltételek, a településen aktív német közösség működik, és a települési önkormányzat támogató hozzáállásának köszönhetően nem jelent kockázatot az intézmény átvétele.



Folytatta választási felkészülését az országos német önkormányzat. Jórészt felálltak a megyei kampánystábok , elkészült a kommunikációs terv, valamint egy segédanyag is, amely az üggyel kapcsolatos felvilágosítás mellett a hasznos információkat tartalmaz a regisztrációval és magával a választással kapcsolatban.