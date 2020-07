Szombathoz képest tíz fokkal hűvösebb lesz vasárnap

Északnyugat felől tovább növekszik a felhőzet, és egyre többfelé várható eső, zápor, helyenként zivatar, de keleten, délkeleten estig napos idő lesz vasárnap.



Éjszaka délkeleten is megnövekszik a felhőzet, többfelé várható eső, zápor, főként a Dunától keletre zivatar is kialakulhat, majd az éjszaka második felétől nyugat felől felszakadozik a felhőzet, fokozatosan megszűnik a csapadék. Vasárnap keleten is csökken a felhőzet, eleinte a Tiszántúlon még eshet, majd ott is eláll az eső.

Napközben gomolyfelhős, napos idő lesz többórás napsütéssel, a középső országrészben néhol zápor előfordulhat, másutt csapadék nem lesz. Az északnyugati, északi szél többfelé megerősödik, szombaton a Dunántúlon és északkeleten viharossá fokozódik. Zivatarok környezetében is lehetnek viharos széllökések.



A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 10 és 16 fok között valószínű. A legmagasabb nappali hőmérséklet vasárnap 20 és 26 fok között alakul.