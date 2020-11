Szlávik János: több oltóanyagot is tesztelnek a világban

Jelenleg körülbelül hatféle olyan oltóanyagot tesztelnek a világban, amelyek különböző támadáspontokon hatnak a koronavírusra - mondta a Dél-pesti Centrumkórház Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet osztályvezető főorvosa szombaton, az M1 aktuális csatornának nyilatkozva.





Szlávik János kifejtette, van olyan vakcina, amelyik apró genetikai információt ad át az embernek a koronavírussal szembeni ellenanyagok képzése érdekében, míg egy másik valamilyen vírusvektort használ, amely más típusú élő, vagy inaktívált vírus segítségével serkenti az ellenanyagok kiválasztását.



Egy harmadik módszer - az influenza elleni védőoltáshoz hasonlóan - inaktívált, szaporodásképtelen vírust juttat az emberi szervezetbe, amely elkezd ellenanyagot termelni, a legegyszerűbb vakcinák pedig protein alapúak, amelyek különböző fehérjék bejuttatásával próbálják megvédeni az embereket - tette hozzá.

Hangsúlyozta, Oroszország ezek közül kétféle technológiát használ, az Egyesült Államokban, Angliában, Németországban és Kínában pedig három-négyféle oltóanyagot is fejlesztenek.Szlávik János megerősítette, már decemberben Magyarországra érkezhet Oroszországból olyan hatékony oltóanyag, amelyet a koronavírus-fertőzés megelőzésére fejlesztettek ki.Ez egy bevizsgálandó szállítmány lesz, ami azt jelenti, hogy Magyarországon az oltóanyagkutatással foglalkozó szakemberekhez kerül - mondta.Szólt arról is, jó néhány évre tekint vissza az a technológia, amelyet az Oroszországban előállított vakcinánál használtak, például hasonló módon fejlesztettek ki oltóanyagot az ebola ellen Afrikában.Elmondta, az Oroszországból bevizsgálásra érkező oltóanyag egy úgynevezett adenovírus vakcina, amely egy emberi, jóindulatú vírusra épül úgy, hogy annak inaktivált változatát módosítják azért, hogy az emberi szervezet koronavírusként ismerje fel és ellenanyagokat képezzen.Fontosnak nevezte, hogy az Oroszországból érkező vakcinából Magyarországon is gyárthatnak majd oltóanyagot.Magyarország nagy hagyománnyal rendelkezik a gyógyszerfejlesztésben és az oltóanyaggyártásban is, ezért teljesen logikus lépés, hogy a magyar embereknek magyar vakcinát próbálnak felépíteni - jelentette ki.Hangsúlyozta, ezt az oltást kétszer kell beadni 28 napos különbséggel, a hatékonysága pedig az előzetes adatok alapján több mint 92 százalékos.A főorvos szerint elképzelhető, hogy a következő hónapokban kapnak engedélyt arra, hogy több száz, vagy ezer emberen kipróbálják ezt az oltóanyagot.Szlávik János közölte, az eddigi tesztek alapján két oltóanyag érte el, vagy haladta meg a 90 százalékos hatékonyságot, ami rendkívül jó hír.Ez ugyanis azt jelenti, hogy már a lakosság 50-60 százalékának a beoltásával el lehet kerülni egy nagyobb járványt, míg egy 70-80 százalékos hatékonyságú vakcinánál a lakosság 70-80 százalékát kell beoltani az úgynevezett nyájimmunitás eléréséhez - fejtette ki.Kiemelte, egyelőre valamennyi oltóanyag a fejlesztés stádiumában van, de ahogy telik az idő, pontos információk derülnek ki azokról, így mindenki el tudja majd dönteni, melyik vakcinát válasszaSzlávik János elmondta, az előzetes információk szerint az oltás önkéntes lesz, és mindenki maga döntheti el, hogy szeretné-e azt felvenni, hasonlóképpen az influenza elleni vakcinához. Valószínűleg a háziorvosokhoz kell majd menni az oltásokért, de addig még néhány hónapnak el kell telnie - tette hozzá.A főorvos aláhúzta, fontos, hogy elsőként a rizikócsoportba tartozó emberek, vagyis az idősek, a krónikus betegségben szenvedők és az egészségügyi dolgozók, valamint az ország működtetéséért felelős emberek kapják meg az oltóanyagotSzlávik János végül megjegyezte, a legfrissebb korlátozó intézkedések hatása csak később válhat érezhetővé, mivel a betegség lappangási ideje 5-8 nap.