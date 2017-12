Szili Katalin: adventkor nagyon fontos a jótékonykodás, tenni a nehezebb helyzetben lévőkért

Fontos az a Kárpát-medencei együttműködés, amely a nemzetpolitikában létrejött, 2016 a fiatal vállalkozók éve volt, az idei a családi vállalkozások, a jövő esztendő pedig a családok éve lesz - mondta a határon túli autonómiaügyekben közreműködő miniszterelnöki megbízott az MTI-nek.



Szili Katalin, aki beszédet is mondott a Böjte Csaba ferences szerzetes által létrehozott nagyszalontai gyermekotthonnak rendezett karácsonyi jótékonysági esten, elmondta: a város polgármesteri hivatala tizenötödször rendezi meg a gálát, amelyen a település és a környék vállalkozói vesznek részt.



Közölte: a jótékonysági esten az idén a szegénység, a Dévai Szent Ferenc Alapítvány nagyszalontai gyermekotthona és a száz gyermek ügyével foglalkoznak, akiket Böjte Csaba, a szervezet alapítója nevel az említett intézményben, és az esttel a gyermekotthont támogatják.



Kiemelte annak jelentőségét is, hogy a Kárpát-medencében olyan vállalkozói hálózat prosperáljon, amely távlatosan is elősegíti a térség gazdasági fellendülését, ezzel javítva a foglalkoztatást és küzdve a szegénység ellen.



Szili Katalin jelezte: adventkor nagyon fontos a jótékonykodás, tenni a nehezebb helyzetben lévőkért, így azokért a gyermekekért is, akik szülők nélkül, de az alapítványi gyermekotthon szeretetében nevelkednek. Elmondta, nagyon fontosnak tartják az adománygyűjtést, és remélik, hogy a következő évre az nagy segítséget nyújt a gyermekeknek.