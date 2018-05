Szigorították a buszkirándulások szervezésének szabályait

Idén januártól szigorodtak az iskolai buszos kirándulásokra vonatkozó szabályok, a változtatás célja, hogy a lehető legbiztonságosabbá tegyék ezeket a programokat - mondta az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára szerdán, budapesti sajtótájékoztatón.



Rétvári Bence az osztálykirándulások időszakának kezdetére utalva a legfontosabb változások között említette, hogy az óvodák, iskolák csak olyan társasággal köthetnek szerződést, amely 13 évesnél fiatalabb autóbusszal vállalja a diákokat szállítását, valamint a cégnek garantálnia kell, hogy a sofőr nem szenved alvászavarban.



Ezen kívül fontos változás - ismertette -, hogy külföldi iskolai utazások során éjszaka 11 és hajnali 4 óra között ezek a buszok nem közlekedhetnek, és a sofőrnek is biztosítani kell a megfelelő pihenést, tehát ez az idő nem tölthető a járműben.



Az államtitkár kiemelte, az év elején életbe lépett szabályok minden köznevelési intézményre vonatkoznak, fenntartótól függetlenül.



Az iskolai kirándulások szervezése továbbra is az oktatási intézmény hatáskörében marad, azonban az adott fenntartó felelős a jogszabályok betartatásáért - tette hozzá az államtitkár.



Rétvári Bence elmondta azt is, azért, hogy az iskolai buszos kirándulások minél biztonságosabbak legyenek, egy kiadványt készítettek, amelyet a fenntartó már tavaly ősszel eljuttatott az oktatási intézményekhez.



Az államtitkár emlékeztetett arra, hogy tavaly tavasszal társadalmi konzultációt is tartottak a buszos kirándulások szigorításáról.



A jogszabályi változtatást a tavaly januári, tizenhat halálos áldozatot követelő veronai buszbaleset után kezdeményezte a kormány. A buszon többségében a budapesti Szinyei Merse Pál Gimnázium tanulói, volt diákok, tanárok utaztak.