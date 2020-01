Szigorítják a feltételes szabadságra bocsátás szabályait

Az Igazságügyi Minisztérium tavasszal kezdeményezi a feltételes szabadságra bocsátás szabályainak szigorítását - jelentette be hétfőn Varga Judit igazságügyi miniszter.

Leszögezte: a módosításnak az a célja, hogy azt, aki más életére tör, ne lehessen feltételes szabadságra bocsátani.



A miniszter Facebook-videójában összegezte a győri kettős gyermekgyilkosságról készült jelentés megállapításait. Azt mondta, mélyen megrázták a történtek, és igazságügyi miniszterként az erőszakkal szemben zéró toleranciát képvisel.



Azt mondta: a Kúria elnökénél kezdeményezte az élet elleni bűncselekmények ítélkezési gyakorlatának áttekintését. A nők és a gyermekek kiemelt védelme érdekében felülvizsgálják a szülői felügyelet és kapcsolattartás joggyakorlatát, valamint a gyermekvédelmi jelzőrendszer működését.



Kitért arra is, hogy 2020 az áldozatsegítés éve az igazságügyi tárcánál, és ennek jegyében megduplázzák az áldozatsegítő központok kapacitásait; erre idén 600 millió forintot költenek.



Céljuk, hogy az elkövetők szigorúbb büntetést kapjanak, és minden bajba jutott magyar állampolgár megfelelő védelemben részesüljön - hangsúlyozta videójában a miniszter.



Bejegyzésében kitért arra is, hogy az Isztambuli egyezménynek (vagyis az Európa Tanács által megalkotott átfogó nemzetközi egyezménynek a nők elleni és a családon belüli erőszakkal szemben) az ügyhöz semmi köze, a magyar jogrendszer a nők védelmében az egyezménynél hatékonyabb és erősebb védelmet biztosít. "Nem ratifikáljuk a migrációt is támogató egyezményt, amely azt is állítja, hogy az emberek nem férfinak és nőnek születnek, hanem léteznek társadalmi nemek" - fogalmazott.



A győri kettős gyilkosságot elkövető férfi korábban, 2016 májusában Szombathelyen kalapáccsal és papírvágó szikével életveszélyes sérüléseket okozott a feleségének, ezért emberölés kísérlete és kiskorú veszélyeztetése miatt 2017 decemberében öt év fegyházra ítélték.

2019. szeptember 11-én pártfogó felügyelet elrendelése mellett feltételesen szabadlábra helyezték. Negyedévvel később a 25 éves férfi megölte 10 éves fiát és 13 éves nevelt lányát, majd öngyilkosságot követett el. A lakásban tartózkodott a harmadik testvér, egy hatéves kislány is.