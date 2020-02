Szerdán már az emelt fizetés érkezik a rendőrök számlájára

Szerdán érkezik a számlákra a rendőrök emelt fizetése; a kormány januári döntése 56 ezer hivatásos rendvédelmi dolgozót érint - közölte a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára keddi budapesti sajtótájékoztatóján.

Kontrát Károly elmondta, a 10 százalékos illetménykiegészítésnek megfelelő juttatást mások mellett a rendőrség, a tűzoltóság, a katasztrófavédelem, az idegenrendészet, a szolgálatok és a büntetés-végrehajtás hivatalos állományában dolgozók kapják meg.

Jelezte, az idei béremelésre a kormányzat 34 milliárd forintot fordít.



Kiemelte, a kormány a béremeléssel szeretné megbecsülését kifejezni a rendvédelemben dolgozóknak azért a munkájukért, amit a magyar emberek biztonságáért végeznek a településeken és különösen a magyar határ védelmében.



Ma a biztonság a legfontosabb közösségi érték, és Magyarország biztonságos országnak számít, ebben pedig kiemelkedő szerepe van a rendvédelmi hivatásos állománynak - mondta.



Kontrát Károly közölte, a mostani béremelés a 2015-ben megkezdett rendvédelmi életpályaprogram folytatása. Emlékeztetett arra is, hogy a múlt év végén bruttó félmillió forint juttatást is fizettek, az először most, a januári fizetésekkel érkező 10 százalékos kiegészítő juttatás pedig beépül a bérbe.



Az államtitkár arra is felhívta a figyelmet, hogy a rendőrség a koronavírus elleni védekezésben is kulcsfontosságú feladatokat kapott az Operatív Törzs akciótervében.

Kontrát Károly azt hangoztatta, a kormány eltökélt abban, hogy az életpályamodell már bevezetett intézkedéseinek továbbfejlesztésével tovább javítsa a rendvédelmi állomány anyagi és munkakörülményeit.