Számos helyszínen lesznek programok a magyar film napján

Eddig már száz szervezet jelezte csatlakozását a Magyar Filmalap által meghirdetett a magyar film napja elnevezésű kezdeményezéshez, amelynek keretében mintegy 50 filmes programot szerveznek országszerte április 30-án.



Sok budapesti helyszínnel együtt számos vidéki nagyvárosban, köztük Egerben, Miskolcon, Szegeden, Szekszárdon, Szombathelyen, több kisvárosban és falvakban is lesznek helyi szervezésű ünnepi programok - közölte a filmalap szerdán az MTI-vel.



A magyar film napja ünneplését a Filmalap azért kezdeményezte, hogy ezentúl minden évben saját szervezésű programokkal tisztelegjen az ország a magyar film nagy korszakai és alkotói előtt az első magyar mozgókép, A táncz című film bemutatójának napján. Az alkotást 1901. április 30-án mutatták be.



A Filmalap kezdeményezéséhez két hét alatt filmforgalmazók, mozik, oktatási intézmények, kulturális központok, könyvtárak, egyesületek és önkormányzatok csatlakoztak Adonytól Záhonyig, sőt még Erdélyben is, a helyszíneken filmes programokat, vetítéseket, beszélgetéseket és közönségtalálkozókat tartanak.



A magyar film napjára a Filmalap felkérésére Szabó Kimmel Tamás, Ónodi Eszter, Petrik Andrea, Vecsei H. Miklós részvételével készült egy videó, amelyben a népszerű színészek arról vallanak, hogy mit jelent számukra a magyar film. A videó megtekinthető a Filmalap Youtube-csatornáján és Facebook-oldalán.



A Filmalap fő céljainak egyike, hogy visszahódítsa a közönséget a magyar filmekre, és felhívja a figyelmet a mozizásra, mint értékes és emlékezetes közösségi élményre.