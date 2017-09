Szalagavatón, és diplomaosztón is fontos a megjelenés!

Életünkben mindennek megvan a maga ideje, és számos esemény kísér bennünket utunkon. Ilyen esemény lehet egy szalagavató, és egy diplomaosztó is.

Bizonyára mindenki visszaemlékszik még a középiskolás időszakra, ami mint tudjuk nemcsak a tanulásról szólt. Persze ez is nagyon fontos volt, különösen annak, aki mindenképpen szeretett volna valamilyen felsőoktatási intézményben továbbtanulni. A középiskola a legfontosabb időszak mindenki életében, hiszen az ember akkor fedezi fel önmagát a leginkább, akkor jön rá, hogy miben erős, és miben gyenge. Ezek a későbbiek folyamán jelentősen befolyásolhatták életünket. Az első igazi szerelmek is a középiskola alatt születtek, amelyek tarthattak hosszú, de akár rövidtávon is.



Mindez csak két ember alkalmazkodási képességén, és szeretetén múlt. Az osztálykirándulások még inkább összehozhatták egymással az osztálytársakat.

Általában a kirándulások lehetnek egy naposak is, de középiskolában már egyre gyakoribb a többnapos osztálykirándulás. A középiskolai időszak is gyorsan eltelik. Vannak, akiknek maradéktalanul jó emlékük van erről az időszakról, és vannak olyanok is, akiknek kevésbé. A középiskolában az utolsó év meghatározó, hiszen egyrészt a negyedik osztály az érettségi éve, másrészt sok esemény kerül megrendezésre. Az egyik ilyen nívós rendezvény a szalagavató, vagy gombató. Iskola válogatja, hogy melyik kerül megrendezésre.



A szalag vagy gombavató azt a célt szolgálja, hogy a végzősök kitűnjenek a tömegből az utcán is. Mások is lássák, hogy ki az, aki már érettségizni fog. Az eseményt mindenesetben vacsora követi, amelyre hivatalosak a végzősök szülei is. Az alkalomhoz illő megjelenés ezen a rendezvényen kötelező.

A szalagavató után évekkel később a felsőoktatásban is vannak események, amelyeken szintén elegánsan illik megjelenni. Ilyen esemény például a főiskolai, vagy egyetemi gólyabál, amelyet az első évfolyamosok tiszteletére rendeznek. A rendezvény keretében avatják fel az elsősöket az adott felsőoktatási intézmény hivatalos hallgatóivá. Az eseményt szintén ünnepi vacsora követi. Akik főiskolára vagy egyetemre jelentkeztek előbb vagy utóbb le fognak diplomázni. Ez a nap rendkívül fontos az ünnepelt életében, hiszen ez pályafutásának egyik legfontosabb állomása.

A diplomaosztót ünnepélyes keretek között szokták megrendezni, amelyen részt lehet venni. Vannak olyan hallgatók, akik nem szeretik a nagy felhajtást, így ők az ünnepség után pár nappal átvehetik oklevelüket az illetékes tanulmányi osztályon. Azonban nem ajánlatos kihagyni a diplomaosztót, hiszen ilyen esemény jóformán csak egyszer van az ember életében. Másrészt pedig felemelő érzés lehet átvenni az oklevelet úgy, hogy hallgatótársaink is jelen vannak nem beszélve szüleinkről, és akár legjobb barátunkról is, akik megtisztelnek bennünket azzal, hogy eljönnek az ünnepségre.