Soros zsoldosai megbuktatnák az Orbán-kormányt

Az elmúlt napok újabb leleplezéseket hoztak, amelyekből kiderült, hogy Soros "zsoldoshadserege" a bevándorlásellenes Orbán-kormány eltávolításán dolgozik - mondta Halász János, a Fidesz-frakció szóvivője vasárnap Budapesten.

Kifejtette: Soros György fizetett zsoldosai migránsszervezeteken, Brüsszelen és a hazai ellenzéken keresztül is Orbán Viktort és Magyarországot támadják.

Halász János (képünkön) szerint ezt most már mind hangfelvételek is bizonyítják.Rámutatott: lebuktak, hogy magyarok tízezreinek a munkáját és megélhetését is képesek tönkretenni azzal, hogy német vállalatokon keresztül akarják zsarolni Magyarországot. Lebuktak, mert Soros legalább kétezer embert fizet Magyarországon, hogy az Orbán-kormányt támadja.Lebuktak azért is, mert beismerték, hogy valamilyen célból illegális adatgyűjtést végeznek a migránsok között - sorolta a kormánypárti politikus.Halász János kiemelte: Soros brüsszeli szövetségesei is folytatják a Magyarország elleni támadásokat és a hazánkat elítélő Soros-jelentés előkészítését.Mint mondta: Soros jelöltjei az ellenzéki oldalon is felsorakoznak. Az ellenzék vezetői a Soros-hálózat emberei, és minden helyi választókerületben ott lesz Soros jelöltje - közölte.