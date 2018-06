Soltész: a közösségteremtést szolgálják a nyári gyerektáborok

A kormány az elmúlt nyolc évben kiemelten fontosnak tartotta a nyári táborok támogatását, legyenek azok Erzsébet-táborok, a határon túliak számára megtartott táborok, vagy éppen az egyházak által szervezett karitatív célú nyári táborok, hiszen ezek mindegyike közösséget épít, közösségi élményeket nyújt a résztvevők számára - hangoztatta Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi államtitkára Nardán, ahol részt vett a szombathelyi egyházmegyei karitász tábor megnyitóján.



Tavaly nyár végén a nardai tábor épületeit súlyosan megrongálta egy vihar, újjáépítését 15 millió forinttal támogatta a kormányzat - közölte.



Hozzáfűzte: a szombathelyi egyházmegye táborait pedig összesen 27 millió forinttal támogatták az elmúlt évben, amivel több ezer gyermek nyaraltatásának költségeihez járultak hozzá.



Az államtitkár szólt arról is, hogy a térségben a kisnardai templom felújítását is segítették nyolc millió forinttal.



Tuczainé Régvári Marietta, a Szombathelyi Karitász igazgatója az ünnepélyes megnyitó után az MTI-nek elmondta: 22 éve szerveznek minden évben táborokat, tizenkét éve találtak otthonra a Szombathelyhez közeli, főként horvát nemzetiség által lakott község plébániájának kertjében.



Elmondása szerint évről-évre építették, csinosították a tábort, tavaly 20-28 millió forintot költöttek rá különböző adományokból és pályázati forrásokból, de augusztusban az utolsó turnus végén egyetlen éjszaka alatt szinte földig rombolta a vihar.



A szél lebontotta és megrongálta a sátrakat, székek, asztalok, játékok törtek össze, sőt a kiszolgáló épületekben is komoly károk keletkeztek.



Ezután jött a kormányzati segítség, amit egy német egyházi karitatív szervezet 2 millió forintos támogatása egészített ki.



A karitászigazgató elmondta: minden évben 1200 gyerek táborozhat Nardán a szombathelyi egyházmegyei karitrász szervezésében, ahol a gyerekek egy hetes turnusokban pihenhetnek, sportolhatnak, lovagolhatnak, íjászkodhatnak, de elviszik őket például a celldömölki Vulkán-fürdőbe is.