Sokkal olcsóbb lesz a buszozás és a vonatozás a rendszeresen ingázóknak

Akár több tízezer forinttal csökkenhet a családok havi közlekedési ráfordítása a május elsején bevezetendő vármegye- és országbérletek révén, amennyiben a szülők és a gyerekek is rendszeresen ingáznak a munkahelyük, illetve az iskolájuk és az otthonuk között - hívták fel a figyelmet a bérletek használatának részleteiről a MÁV-csoport honlapján vasárnap közzétett tájékoztatóban.

A vasúttársaság egyebek mellett felhívta a figyelmet arra: a vármegye- és országbérlettel a helyjegyköteles (feláras) vonatok nem vehetők igénybe, továbbá első osztályú kocsiban vagy prémium szakaszban sem lehet azokkal utazni, még a felár vagy a kocsiosztály-különbözet kifizetése mellett sem.

Azonban a feláras és nem feláras kocsikat egyaránt továbbító vonatok - például a Napfény, Békés, Bakony, Göcsej és a kaposvári InterCityk - nem feláras kocsijaiban használhatók lesznek a bérletek. Kitértek arra is, hogy a Budapesten a MÁV-HÉV járatain és az agglomerációs kék buszokon csak a főváros közigazgatási határán kívül fogadják majd el a Pest vármegye bérletet és az országbérletet, a városhatáron belül szükség lesz a BKK jegyekre vagy Budapest-bérletekre is.

Mint írták, az utasoknak mindig arra a területre érvényes bérlettel kell rendelkezniük, amely vármegyében a kiindulási- és a célállomásuk van. Ha a busz vagy vonat két megyét is érint, de a célállomás ugyanabban a vármegyében van, mint az indulóállomás és az utas nem száll le a járműről a másik vármegyében, akkor az erre az egy vármegyére szóló bérlet is elég lesz - olvasható a közleményben.



Arra is felhívták a figyelmet, hogy a megszokott kedvezmények az új bérlettípusok esetében is igénybe vehetők, azaz a kedvezményes viszonylati bérletek vásárlására jogosult utazók az ország- és a vármegyebérleteket is kedvezményesen vásárolhatják majd meg.



A harmincnapos érvényességű, teljes árú vármegyebérletet 9450 forintért, az országbérletet pedig ennek duplájáért, 18 900 forintért lehet majd megvásárolni - elővételben várhatóan már április utolsó hetétől, a MÁV appon keresztül - közölte a társaság.