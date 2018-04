Sikerrel zárult a Digitális Témahét az iskolákban

A korábbi évekhez hasonlóan, idén is nagy érdeklődés mellett zajlott a Digitális Témahét, amelyben 920 iskola, 3000 digitális pedagógiai projekt, hétezer pedagógus és 120 ezer diák vett részt.



A Digitális Jólét Program titkársága hétfőn az MTI-hez eljuttatott közleményében kiemelte: az Emberi Erőforrások Minisztériuma által a tanév rendjében is meghirdetett - a 2015/2016. tanév óta minden tanévben megrendezett - Digitális Témahét keretében a jelentkező köznevelési intézmények mini projektek formájában, digitális pedagógiai eszközök segítségével dolgoztak fel egy-egy szabadon választott témát a tanóráikon, legalább egy napon, de akár egy héten keresztül.



Idén közel hétezer pedagógus és 120 ezer tanuló vett részt a Digitális Pedagógiai Módszertani Központ (DPMK) szervezésében és az Informatikai Vállalkozók Szövetségének (IVSZ) közreműködésével lezajlott, harmadik Digitális Témahét projektjeiben. A Digitális Témahét az idei tanévben kiemelt figyelmet fordított a médiatudatosságra, a digitális gyermekvédelemre és a közgyűjtemények digitális tartalmainak nevelésben, oktatásban történő megjelenítésére. A 920 regisztrált iskola a 2017/2018. tanévben közel 3000 projektet valósított meg - írták.



Kitértek arra is, hogy az április 9-13. héten tartott programon az eddig feldolgozott adatok alapján az intézmények érdeklődése, vállalkozó kedve is növekedett.



Emelkedett a 2018-as Digitális Témahéten az egy iskolára eső projektek száma, minden eddiginél több, az iskolák felkészülését támogató webináriumot tartottak, s az eddigi legnagyobb számú határon túli intézmény (25) csatlakozásával minden szomszédos ország képviseltette magát a programban. Idén először a közgyűjtemények is csatlakoztak a kezdeményezéshez, a program témái közt megjelent Magyarország Digitális Gyermekvédelmi Stratégiája (DGYS) és annak kiemelt területei, s minden eddiginél nagyobb arányban (35 százalékkal) nőtt a programban résztvevő iskolák pedagógusainak egymást támogató szakmai közössége a Facebookon - közölték.