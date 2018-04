Segítő módszert dolgoztak ki erdélyi magyar kutatók

A maláriát gyógyító szer előállítását segítő módszert dolgoztak ki a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem és a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem (MOGYE) magyar kutatói.



A Balog Adalbert, a Sapientia EMTE professzora és Domokos Erzsébet, a MOGYE adjunktusa vezetésével folyt kutatás eredményeit a világ egyik legidézettebb tudományos folyóiratában, a Frontiers in Plant Science-ben közölték - számolt be hétfőn a Sapientia MTI-hez eljuttatott közleménye.



Az összegzés felidézi, hogy a malária gyógyítására alkalmazott legfontosabb hatóanyag, az artemisinin felfedezéséért Tu Ju-ju kínai tudós 2015-ben orvosi Nobel-díjat kapott. A marosvásárhelyi kutatók annak a lehetőségét vizsgálták, hogy miként lehetne növelni az egynyári ürömből (Artemisiaannua) kivonható artemisinin hatóanyag mennyiségét.



A Sapientia EMTE marosvásárhelyi karán elvégzett kísérletek során - 100 gramm növényre számolva - az artemisinin mennyiséget 17 százalékkal sikerült növelni, ha a növények gyökereit a rhizophagus irregularis szimbionta gombával kezelték. Ugyanakkor kimutatták, hogy a szimbiózis a növényeket sokkal ellenállóbbá teszi a szárazság elviselésére, ami nagyon fontos felismerés, mivel az egynyári üröm ipari termesztése olyan trópusi és szubtrópusi területeken folyik, ahol egyre nagyobb problémát jelent a vízhiány.



A közlemény szerint mivel maláriában jelenleg 550 millió embert fertőzött világszerte és a halottak száma évente eléri az egymilliót, ennek jelentős hányada gyermek, az egynyári üröm termelése, valamint a belőle kivont hatóanyag mennyiségének növelése nagy kihívást jelent a gyógyszergyártók számára. A felfedezés nagyban hozzájárulhat a malária elleni hatóanyag olcsóbb és nagyobb mennyiségben való termeléséhez.



A kutatásban a két kutatásvezető mellett Mara Gyöngyvér, Jakab-Farkas László, Bíró-Janka Béla és Albert Csilla (Sapientia EMTE), valamint Darkó Béla (MOGYE) is részt vett.

Képünk illusztráció.