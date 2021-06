Sanszos, hogy idén sem kell nyelvvizsga a diplomához

Ifjúsági szervezetek javaslatai alapján a "nyelvvizsga-amnesztia" meghosszabbítását javasolja a közösségi élet újraindításáért felelős operatív törzs a kormánynak - közölte a családokért felelős tárca nélküli miniszter kedden Budapesten, a törzs ülése után.

Novák Katalin azt mondta: ez azt jelentené, hogy idén is lehetne diplomát szerezni nyelvvizsga nélkül.



A miniszter, a közösségi élet újraindításáért felelős operatív törzs vezetője ugyanakkor hangsúlyozta, mindenkit arra ösztönöz, hogy szerezzen nyelvvizsgát, mert nehézséget okoz, ha valaki nem beszél idegen nyelveket.



Novák Katalin beszámolt arról is: az operatív törzs döntése alapján a köznevelési intézmények is egész nyáron szervezhetnek táborokat, foglalkozásokat, és ezek alkalmával a szülők, kísérők is beléphetnek az intézménybe. Hozzátette, ezt iskolánként lehet szabályozni, de az erre vonatkozó általános tiltást megszüntették.



A közművelődési házakban tartott esküvők esetén a lakodalmakra érvényes szabályozások vonatkoznak - mondta.



Sok olyan szabály van, amelynek alkalmazása tisztázást igényel, ezért az operatív törzs összeállítást készít a leggyakrabban feltett kérdésekből - tudatta.



Elmondta továbbá, hogy felülvizsgálják majd a jelenleg hatályban lévő védelmi intézkedéseket, és azt javasolják a kormánynak, hogy csak azokat a korlátozásokat tartsa meg, amelyek továbbra is szükségesek.



Novák Katalin kitért arra is: a gyermek- és ifjúsági alapprogramból 80 millió forintos keretet különítettek el arra, hogy ifjúsági szervezetek újratervezésre 500 ezer és 2 millió forint közötti összegekre pályázhassanak.



Emellett több pályázatról is beszámolt, amelyre június 30-ig lehet jelentkezni: a vállalatok 5 millió forintra pályázhatnak családbarát intézkedések megvalósítására, az 1-es típusú diabéteszeseket támogató civil szervezetek a 100 millió forintos keretösszegű pályázaton idén is maximum 30 millió forint vissza nem térítendő támogatást kaphatnak, 500 millió forinttal pedig olyan 1-es típusú diabéteszcentrumokat támogatnak, ahol még fejlesztésekre van szükség.



A kormány megteremti annak a feltételeit is, hogy az 1-es típusú diabétesszel élő gyerekek állami finanszírozással a legkorszerűbb inzulinpumpához jussanak - tette hozzá.



Novák Katalin kérdésre elmondta: a nyelvvizsgáról szóló javaslatot a szerdai kormányülésen terjesztik elő.



A gyermeket nevelő szülők szja-visszatérítésével kapcsolatos kérdésekre azt válaszolta: a kormány megvizsgálta, mivel tudna leginkább segíteni a gyermekes családoknak, és az adóvisszatérítést tartotta erre a legigazságosabbnak. Ezt azt jelenti, hogy az állam lemond a bevételei egy részéről. "Ilyen támogatás soha, sehol máshol nem volt még" - emelte ki, hozzátéve: a részletszabályokon még dolgoznak.



Arra a kérdésre, mit szól ahhoz, hogy a MNB nem támogatja a hitelmoratórium meghosszabbítását és arra figyelmeztette az embereket, csak az vegye igénybe, akinek muszáj, azt felelte: a jegybank a dolgát végzi, hiszen egyik feladata, hogy növelje a pénzügyi tudatosságot.



A moratórium igénybevétele szabad döntés - mondta, hangsúlyozva: a kormány szerint óriási segítség, hogy a járvány idején nem kell a hiteltörlesztéssel is foglalkozniuk a nehéz helyzetben lévőknek.



Armin Laschetnek, a német Kereszténydemokrata Unió (CDU) elnökének, az uniópártok kancellárjelöltjének arról szóló nyilatkozatára, hogy Orbán Viktor miniszterelnökkel együtt kell Európát újraépíteni, úgy reagált: a politikus jó vezető, aki képes reálisan felmérni az együttműködés lehetőségeit, és Magyarországgal kapcsolatban mindig józanul nyilatkozott. Ilyen politikusokra van szükség - fűzte hozzá.



A pedofilellenes törvénycsomag elfogadása miatti tiltakozásokkal, és az uniós vizsgálatokkal összefüggésben elmondta: Magyarországon mindenki szabadon nyilváníthat véleményt, az pedig mindennapos dolog, hogy az uniós intézmények vizsgálatot folytatnak. "Minden kérdésre eddig is időben válaszoltunk, és ha hatályos döntés született, amely kötelezettséget rótt az országra, azt mindig be is tartottuk" - mondta a miniszter.



Schanda Tamás, az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) parlamenti és stratégiai államtitkára kiemelte: augusztus 31-ig várhatóan mintegy 50 ezren szereznének diplomát, közülük nagyjából 20 ezer hallgatónak nincs meg az ehhez szükséges nyelvvizsgája.



A koronavírus-járvány miatt az elmúlt egy évben a nyelvtanulási lehetőségek jelentősen beszűkültek - mondta.



Ismertette, hogy az ITM és Rácz Zsófia fiatalokért felelős helyettes államtitkár megbeszélést folytatott meghatározó ifjúsági szervezetekkel, amelyen a szervezetek azt javasolták, hogy a múlt évhez hasonlóan, idén is kaphassák meg a fiatalok a diplomájukat nyelvvizsga nélkül. Az ülésen ezért javaslatot tettek erre a közösségi élet újraindításáért felelős operatív törzsnek - fűzte hozzá.



Az államtitkár szerint az intézkedés hozzájárulna ahhoz, hogy a frissdiplomások minél hamarabb elhelyezkedjenek a munkaerőpiacon, ezzel segítve a gazdaság újraindítását is.