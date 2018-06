Rózsaünnep lesz a Fővárosi Állatkertben péntektől

Péntektől vasárnapig rózsás programokkal várja a közönséget a Fővárosi Állat- és Növénykert, ahol a rózsákhoz, valamint egyes állatokhoz kapcsolódó bemutatókkal készülnek. A Rózsa család- vagy keresztnevűek ezen a három napon díjmentesen kereshetik fel az állatkertet.



A háromnapos rendezvényen az állatkert kertészetének rózsa fajtabemutatójával, Magyarország vezető kertészeteinek rózsa kompozícióival, a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ (NAIK) tematikus ismertetőivel, valamint virágkötészeti bemutatóval várják a növénybarátokat - közölte az intézmény az MTI-vel.



Lesznek ezek mellett a Rózsaünnephez kapcsolódó rendkívüli állatos programok is, amelyeken a közönség a rózsás gödényeket, a rózsakakadukat, illetve a rózsás flamingókat ismerheti meg közelebbről.



A változatos programkínálatot pénteken népművészeti bemutató és utcaszínház, szombaton és vasárnap pedig napi két-két bábelőadás teszi teljessé, sőt vasárnap délben a Főkapu térnél egy nosztalgikus koncertre is sor kerül a XV. Kerületi Fúvószenekari Egyesület jóvoltából.

A kertben a Rózsaünnep programjain túl felkereshetik az érdeklődők a nemrégiben született kölyökállatokat például az elefántháznál, a gorilláknál, a gyűrűsfarkú makiknál és a zebráknál is, de vannak kölykök a kenguruknál és az indiai antilopoknál is.



Érdemes meglátogatni Bongót, a gorillakölyök idősebbik, 2010-ben született testvérét is, ő ugyanis nemsokára elhagyja az állatkertet, mivel felnőtt korba lépő állatként egy másik állatkertbe utazik. Emellett nemrégiben elkezdődött a Lepkekert idei szezonja is: a Pálmaház szomszédságában található bemutatóhelyen több száz trópusi lepke között sétálhat a közönség.



Mindezeken túl május közepe óta nyitva áll a látogatók előtt a Holnemvolt Vár, az állatkert új játszóparkja is.