Ricky Martin Budapesten koncertezik szeptemberben

Ricky Martin Budapesten lép fel szeptember 4-én. A Puerto Ricó-i énekes a Papp László Sportarénában ad koncertet - közölték a szervezők kedden az MTI-vel.



A Livin' la Vida Loca, a Maria, a She Bangs, a Nobody Wants to Be Lonely című slágerek előadója kilencévesen lépett a nyilvánosság elé, előbb reklámfilmekben szerepelt, majd tizenkét évesen a Menudo fiúbanda tagjaként popénekesi karrierbe kezdett.



1991-ben készítette első szólólemezét Ricky Martin címmel, azóta 70 milliónál is több albuma lelt gazdára, több tucat platinalemezzel büszkélkedhet, valamint számos Grammy-, Latin Grammy-díj, American Music Award tulajdonosa.



Legújabb számát idén februárban tette közzé, a Fiebre című dalt eddig több mint 78 millióan nézték meg az egyik videómegosztó csatornán.