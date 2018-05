Rangos nemzetközi elismerést kapott Magyarország a digitális készségfejlesztésért: a Legjobb Gyakorlat (Best Practice)-díjakat a Neumann János Számítógép-tudományi Társaság (NJSZT) által fejlesztett, két komplex oktatási anyag nyerte, mindegyik a társadalom számára nélkülözhetetlen digitális készségeket fejleszti - közölte a nonprofit tudományos egyesület az MTI-vel hétfőn.



A tájékoztatás szerint a díjakat négy kategóriában adta ki a nemzetközi ICDL közösség, amely az európai, azaz ECDL-országokon túl az összes földrész országát magában foglalja, a mezőnyben több mint 100 orzság képviseltette magát.



Magyarország volt az egyetlen ország, amely két kategóriában is Best Practice-díjat nyert: az IKT pedagógusoknak az oktatás-, míg az IT biztonság a társadalmi felelősség kategóriájában.



Az egyesület által kifejlesztett IKT pedagógusoknak modul a nem informatika szakos pedagógusok számára ad olyan módszertani tudást, amely a digitális bennszülöttek között, a modern oktatásban kulcsfontosságú: ezáltal Interaktívan, Kreatívan Taníthatnak (IKT) az oktatók. Az NJSZT a társadalom iránti elkötelezettség jegyében ingyenes tananyagot biztosít, amely bárki számára hozzáférhető. Az IKT pedagógusoknak modult a világon elsőként Magyarországon vezették be - de ma már nemzetközi mintaként szolgál.



Az IT biztonság modul - melyhez szintén akár a modul elvégzésétől függetlenül is hasznos, ingyenes tankönyvet jelentetett meg az NJSZT a Nemzeti Kibervédelmi Intézettel közösen - olyan problémákra irányítja rá a figyelmet, mint az internetes zaklatás és az adatlopások, ezzel pedig a felhasználói tudatosság növelését segíti radikális módon az évenként frissíteni kívánt tananyag. A téma fontosságát jelzi, hogy a modulhoz megjelent tankönyvet a Nemzeti Közszolgálati Egyetem is ajánlott munkaként hasznosítja.



Alföldi István, az NJSZT ügyvezető igazgatója a közlemény szerint elmondta: nagyon fontos kérdésekre sikerült olyan megoldásokat kínálni, amelyek egy világversenyben is az abszolút élmezőnybe kerültek. Az idén 50 éves NJSZT több mint két évtizede a digitális írástudás vezető szervezete Magyarországon - a hazánkban általa bevezetett ECDL (Európai Számítógép-használói Jogosítvány) rendszerében eddig több mint félmillió magyar állampolgár vett részt - ismertette.



Hozzátette: mindent megtesznek, hogy a Digitális Jólét Programon (DJP) belül a Digitális Oktatási Stratégia célkitűzéseivel összhangban lévő programjuk versenyelőnyhöz segítse Magyarországot. Az oktatásban és a társadalmi felelősség kérdésében immár nemzetközi díjat nyert NJSZT kész az ezzel kapcsolatos tapasztalatait minden olyan fórummal megosztani, amely a magyar lakosság digitális jóllétét szolgálja - összegezte.