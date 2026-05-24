Pünkösd után sem pihennek a NAV baranyai ellenőrei
2026. május 24. vasárnap 10:35
A NAV baranyai munkatársai május 25. és 31. között szerdán Görcsönyben, a Rákóczi utcai üzleteket, csütörtökön Mecseknádasdon a boltokat és a vendéglátóhelyeket, a vármegye egész területén pedig a szezonális zöldségeket és gyümölcsöket értékesítőket ellenőrzik.
A revizorok vizsgálják a számla- és nyugtaadást, a pénztárgépek üzemeltetésével, használatával kapcsolatos előírások betartását, a foglalkoztatottak társadalombiztosítási bejelentését, valamint a jövedéki termékek eredetét, birtoklásuk jogszerűségét.
MTI
