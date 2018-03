Program indul az élelmiszerpazarlás csökkentésére

Óvodásoknak és iskolásoknak indít programot a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) az élelmiszerpazarlás megelőzésére - jelentette be a Földművelésügyi Minisztérium (FM) élelmiszerlánc-felügyeletért felelős államtitkára szerdán Budapesten, sajtótájékoztatón.



Zsigó Róbert a programban részt vevő IX. kerületi Molnár Ferenc Kéttannyelvű Általános Iskolában felidézte, 2016-ban indult a Nébih Maradék nélkül! című programja, amely a háztartások élelmiszerpazarlásának megelőzésére koncentrál.



Ezt a programot terjesztik ki most az óvodás és általános iskolás korosztályra, mert úgy vélik, hogy a tudatos vásárlással, a helyes konyhatechnológiával és a környezetvédelemmel kapcsolatos ismeretek a legkönnyebben gyerekkorban sajátíthatók el - mondta az államtitkár.



Közölte: a kisebb gyerekeknek Ételt csak okosan! címmel mesés, játékos formában tartanak foglalkozásokat az élelmiszerbiztonságról, a tudatos vásárlásról és a biztonságos ételkészítésről. A nagyobbaknak Maradék nélkül! címmel egy tankönyvszerű kiadványban mutatnak be olyan praktikákat, amelyekkel otthon csökkenthetik az élelmiszerpazarlást.



A gyerekek az így megszerzett tudást továbbadhatják a szülőknek, így az szinte észrevétlenül válhat a családok mindennapjainak részévé - fogalmazott Zsigó Róbert, hozzátéve, hogy újra szeretnék megteremteni az élelmiszerek "erkölcsi elismerését" is.



A programról további információ a http://maradeknelkul.hu/oldalon érhető el. A honlapon olvasható tájékoztatás szerint Magyarországon évente fejenként 68 kilogramm élelmiszerhulladék keletkezik, és egy átlagos magyar család 50 ezer forint értékű, feleslegesen megvett élelmiszert dob ki.