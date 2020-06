Pocsék idővel kezdődik a hétvége, aztán...

Pénteken ismét zivataros lesz az idő, de a hétvége további részében több lesz a napsütés. Emellett melegszik is az idő, a hétvégén néhol akár 28 fok is lehet - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos, középtávú előrejelzéséből.

Pénteken alapvetően erősen felhős lesz az ég, csak rövid napos időszakok lehetnek. Sokfelé várható zápor, zivatar, helyenként heves zivatarok is kialakulhatnak, majd az intenzívebb záporok is esővé szelídülnek. Lokálisan nagy különbségek is lehetnek a csapadékmennyiség tekintetében. Többfelé megerősödik, nyugaton néhol viharossá fokozódik a szél. Az erősebb zivatargócokat is kísérhetik viharos erejű széllökések.

Délutántól fokozatosan veszít erejéből a szél. A leghidegebb órákban 13-18 fok lesz. Napközben 20-26 fokig melegszik a levegő. Az Alpokalja térségében ennél pár fokkal hűvösebb, míg a délkeleti tájakon ennél melegebb is lehet.



Szombaton megszűnik a csapadék, napközben már gomolyfelhős, napos idő lesz, néhol alakulhat ki zápor. Reggel itt-ott ködfolt előfordulhat. Több helyen megélénkül, északnyugaton meg is erősödhet a szél. A minimumhőmérséklet 10-17, a maximumhőmérséklet 23-27 fok között alakul.



Vasárnap sok lesz a napsütés, keleten szórványosan, nyugaton néhol alakulhat ki zápor, zivatar. A legalacsonyabb hőmérséklet 12-18, a legmagasabb hőmérséklet 23-28 fok között várható - olvasható az előrejelzésben.