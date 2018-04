Pénteken rendezik meg a Szakmák éjszakáját

Pénteken lesz a Szakmák éjszakája, amelynek keretében üzemlátogatások és különböző szórakoztató programok is várják az érdeklődőket - közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium szakképzésért és felnőttképzésért felelős helyettes államtitkára az M1 aktuális csatorna szerdai műsorában.



Pölöskei Gáborné azt mondta, a rendezvényen 166 település vesz részt, és több mint 4500 programmal készülnek, amelyeken minden szakmáról tájékoztatást adnak, különös tekintettel a hiányszakmákra.



A programok között divatbemutatók, koncertek, tésztahídépítés is szerepel - tette hozzá.



A rendezvény mottója: Próbáld ki, csináld meg, ismerd meg! Ennek megfelelően a résztvevőknek az információgyűjtés mellett arra is lesz lehetőségük, hogy kipróbálják magukat bizonyos szakmákban.



Kitért arra, hogy a nagyvállalatok jelentős része üzemlátogatást is lehetővé tesz.



A Szakmák éjszakáját harmadik alkalommal rendezik meg, a programokon tavaly mintegy 46 ezren vettek részt. A rendezvények regisztráció nélkül is látogathatók - közölte Pölöskei Gáborné.