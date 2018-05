Pénteken kezdődik Balatonfüreden a hal- és borünnep

A négynapos rendezvényen borvásár, halkóstoló, gyermek- és családi programok várják az érdeklődőket - tájékoztatta szerdán az MTI-t a balatonfüredi önkormányzat kulturális osztályvezetője.



Cserép László elmondta, hogy a rendezvény tizenhatodik alkalommal kínál programokat a családoknak a térség négy településén, Balatonfüreden, Paloznakon, Csopakon és Tihanyban.



A balatonfüredi Tagore sétányon minden nap borvásárt és halkóstolót tartanak. A rendezvény első napján Baksa Kata népdalénekes lép fel, majd a Danubia Tamburazenekar és a Budapest Bár ad koncertet.



Szombaton horgászversenyt tartanak gyermekeknek a Bodorka látogatóközpont előtt, majd a Heti Válasz című folyóirat közönségtalálkozójára várják az érdeklődőket a Blaha étterem teraszán. Bíró Eszter gyerekkoncertje és Balázs Elemér lemezbemutató koncertje zárja a szombati programokat.



A Balatonfüred néptáncegyüttes műsorát láthatják a látogatók vasárnap, majd lovagi tornán vehetnek részt a legkisebbek, akik Mátyás király korába csöppenve bizonyíthatják ügyességüket.



A Ramazuri Bábszínház előadását a Cimbora együttes koncertje követi majd, a Vodku fiai előadásában pedig Cseh Tamás dalai csendülnek fel.



A rendezvény zárónapján Cseh Tamásra emlékeznek zenészbarátai a Kisfaludy Galériában tartandó zenei összeállítással, valamint átadják a díjakat a legjobbnak ítélt hegyközségi borok készítőinek, a nyertes italokat pedig meg is lehet kóstolni.



A balatonfüredi rendezvényen a Hudák-, a Mészáros-, a Koczor- az Ódor- és a Csiszár családi pince valamint a Lídia borház mutatja be borait. A szervező elmondta azt is, hogy Paloznakon a Portéka színpad bábelőadása és kézműves foglalkozás várja a gyermekeket, este a paloznaki kórus pünkösdi hangversenyét hallgathatják meg az érdeklődők szombaton, vasárnap és hétfőn pedig kézműves játszóházba várják a gyermekeket.



Tihanyban pálinkapiknikre várják a látogatókat szombaton és vasárnap a Mádl Ferenc térre és a Pisky sétányra - fűzte hozzá.



A csopaki kultúrházban közönségtalálkozót tartanak pénteken, melynek vendége Haumann Péter színművész lesz.



Teleki Gergő zongoraművész pünkösdi koncertet ad a csopaki Szent Miklós templomromnál hétfőn - tette hozzá a szervező.