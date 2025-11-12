Párás, ködös éj után borús napunk lesz csütörtökön
2025. november 12. szerda 16:00
Az ország csaknem teljes területén tartósan borult, párás, ködös idő várható, de napközben némileg javulhatnak a látási viszonyok.
Kisebb körzetekben - holnap elsősorban délnyugaton a határ közelében - azonban naposabb lehet az idő, illetve szakadozhat a rétegfelhőzet. Legfeljebb néhol fordulhat elő jelentéktelen szitálás.
A légmozgás döntően gyenge lesz.
A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 0 és +6 fok között valószínű.
A legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön általában 5 és 9 fok között alakul, a kisebb, napos körzetekben viszont 10 fok feletti maximumok is lehetnek.
MTI
