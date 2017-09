Őszi bormustrát és repülőnapokat rendeznek Szegeden

A helybélieknek és a városba érkező turistáknak is változatos programokat kínál szeptember közepén a Bor tér őszi bormustra és a Szegedi Repülőnapok.



Németh István, a szervező Szegedi Városkép és Piac Kft. vezetője a rendezvényekről tartott közös pénteki sajtótájékoztatón elmondta, a szerdán kezdődő gasztronómiai rendezvényen 114 borászat mutatkozik be, Tokaj-Hegyaljától Villányig az összes hazai borvidék képviselteti magát.



A különleges atmoszférájú fesztivál idén is szüreti felvonulással kezdődik, a téren pedig a szőlészet-borászat történetét és eszközeit bemutató kiállítást is láthatnak a vendégek. A fesztivál koncertjein dzsessz, szving, pop-rock muzsika szórakoztatja majd az egybegyűlteket, a nap végi elcsendesedésre pedig a rézfúvósok figyelmeztetik a közönséget, amikor röviddel éjfél előtt a Dóm erkélyről eljátsszák az Il Silenciót.



Majó-Petri Zoltán, a Szegedi Közlekedési Társaság vezetője elmondta, a szeptember 15-én kezdődő repülőnapokon különleges égi és földi programok, családi rendezvények várják az érdeklődőket.



Csütörtöktől szombatig Szegeden rendezik meg a Hőlégballon Közép-Európa Kupa futamát. Szegedre érkezik a többi közt a világ egyetlen ma is repülőképes, 1949-ben gyártott Li-2-es típusú gépe. A regionális repülőtéren felépül az ország legnagyobb ugrálóvára. A nyitónapon szürkületkor több mint negyven hőlégballon tűnik fel az égbolton, majd a szlovák Retro Sky Team különleges esti showját láthatják a vendégek.



Szombaton a repülőmodelleket, sárkányrepülőket, siklóernyősöket követően a Magyar Honvédség MI-8-as helikopterei érkeznek, majd Veres Zoltán műrepülő világbajnok, a Hawks of Romania csoport és MI-2-es helikopterek következnek.



Vasárnap a román és szlovák műrepülőcsapat tart bemutatót, majd a vendégek birtokba vehetik a kifutópályát, görkorcsolyázhatnak vagy akár repülőgépet is húzhatnak.